Информацию о взрывоопасном предмете подтвердили в Южненской общине и призвали горожан воздержаться от прогулок по пляжу.

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Обезвреживание мины состоится сегодня, 22 апреля.

По словам пресс-секретаря ГСЧС Одесской области Марины Мартыненко, разминированием будут заниматься военные.

Заминирование Черного моря: что известно

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что по Черному морю дрейфуют мины, которые российские войска украли в Севастополе во время оккупации Крыма. В то же время Кремль цинично врет, якобы море заминировала украинская сторона.

Великобритания связывает мины с деятельностью российских военно-морских сил. Их разведка отмечает, что взрывоопасные предметы представляют серьезный риск для морской деятельности.

Ранее российские мины обнаружили также в Турции и Румынии.