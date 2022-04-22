Інформацію про вибухонебезпечний предмет підтвердили в Южненській громаді та закликали містян утриматися від прогулянок пляжем.
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Знешкодження міни відбудеться сьогодні, 22 квітня.
За словами речниці ДСНС Одеської області Марини Мартиненко, розмінуванням займатимуться військові.
Замінування Чорного моря: що відомо
- Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що Чорним морем дрейфують міни, які російські війська вкрали у Севастополі під час окупації Криму. Водночас Кремль цинічно бреше, наче море замінувала українська сторона.
- Велика Британія пов'язує міни з діяльністю російських військово-морських сил. Їхня розвідка наголошує, що вибухонебезпечні предмети становлять серйозний ризик для морської діяльності.
- Раніше російські міни виявили також у Туреччині та Румунії.
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