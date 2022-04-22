Інформацію про вибухонебезпечний предмет підтвердили в Южненській громаді та закликали містян утриматися від прогулянок пляжем.

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Знешкодження міни відбудеться сьогодні, 22 квітня.

За словами речниці ДСНС Одеської області Марини Мартиненко, розмінуванням займатимуться військові.

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