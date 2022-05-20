Побратимов выжгло до костей, – жена защитника "Азовстали" поделилась жутким рассказом

Наталья Зарицкая, жена одного из защитников Мариуполя, рассказала жуткую историю о гибели украинских военных, державших оборону на "Азовстали". Во взводе ее мужа сумели выжить только 8 военных.

Многих убило одним ударом – жена защитника Мариуполя

Свою историю Наталья Зарицкая рассказала на пресс-конференции жен и матерей защитников Мариуполя в Стамбуле. У Натальи в Мариуполе оборону держал мужчина.

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Женщина рассказала, что из 32 собратьев, с которыми недавно во взводе служил ее муж, в живых осталось всего восемь. Как сказала супруга защитника Мариуполя, 24 военных – погибли.

По ее информации, из оставшихся в живых только один не имеет ранений. Остальные семь – имеют тяжелые ранения. Наталья подчеркнула, что бойцы погибли тяжелой смертью.

Многих убило одним ударом. Их выжгло до костей,

– сказала она.

Также она рассказала, что лично знала нескольких военных, погибших в Мариуполе. По ее словам, у одного из бойцов в результате подрыва оторвало две ноги и он стек кровью.

Женщина сообщила, что украинский воин погиб на глазах у ее мужа, который из-за полного отсутствия медикаментов не смог помочь побратиму.

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