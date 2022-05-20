Побратимов выжгло до костей, – жена защитника "Азовстали" поделилась жутким рассказом
Наталья Зарицкая, жена одного из защитников Мариуполя, рассказала жуткую историю о гибели украинских военных, державших оборону на "Азовстали". Во взводе ее мужа сумели выжить только 8 военных.
Многих убило одним ударом – жена защитника Мариуполя
Свою историю Наталья Зарицкая рассказала на пресс-конференции жен и матерей защитников Мариуполя в Стамбуле. У Натальи в Мариуполе оборону держал мужчина.
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Женщина рассказала, что из 32 собратьев, с которыми недавно во взводе служил ее муж, в живых осталось всего восемь. Как сказала супруга защитника Мариуполя, 24 военных – погибли.
По ее информации, из оставшихся в живых только один не имеет ранений. Остальные семь – имеют тяжелые ранения. Наталья подчеркнула, что бойцы погибли тяжелой смертью.
Многих убило одним ударом. Их выжгло до костей,
– сказала она.
Также она рассказала, что лично знала нескольких военных, погибших в Мариуполе. По ее словам, у одного из бойцов в результате подрыва оторвало две ноги и он стек кровью.
Женщина сообщила, что украинский воин погиб на глазах у ее мужа, который из-за полного отсутствия медикаментов не смог помочь побратиму.
Украинских военных эвакуируют из "Азовстали": что известно
- Российские военные непрерывными обстрелами уничтожили Мариуполь, однако украинские воины продолжали держать оборону, находясь на заводе "Азовсталь".
- Оккупанты постоянно сбрасывали мощные бомбы на завод и наносили авиаудары. До недавнего времени в стенах завода скрывались и гражданские, эвакуированные в начале мая. Также там находились более сотни раненых украинских защитников.
- 16 мая из "Азовстали" наконец-то начали эвакуацию раненых украинских военных . Украинских воинов вывозят на неподконтрольные территории Украины, после чего должны быть обменены на российских пленных. В Генштабе ВСУ заявили, что понимают риски такой эвакуации, но надеются, что Россия сдержит слово .
- 19 мая заместитель командира полка "Азов" – "Калина" – сообщил, что операция по спасению защитников Мариуполя все еще продолжается .
- Нашим воинам в Мариуполе отдали приказ сохранить жизнь . Украинские защитники заявили, что исполнили свой долг до конца и выходят из завода непобедимыми.