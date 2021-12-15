Начало распада России: выступление Сокурова ударило Путина в самое болезненное место

Владимиру Путину, наверное, впервые за годы его правления, прямо заявили, что все его достижения не нужны россиянам. От этого он сильно разозлился.

По сути, Путину сказали то, что может подорвать не только его авторитет, но и сами принципы его правления. Оказывается, кто-то в России совсем не радуется его политике расширения и захвата чужих земель, ведь и свои он прокормить не может.

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Как Сокуров задел Путина за живое

Начать я хотел бы с небольшого отрывка недавнего спора между Владимиром Путиным и российским, волне лояльным Кремлю, режиссером Александром Сокуровым.

Этот спор можно с легкостью найти на просторах интернета. Что по сути предложил Сокуров? Всё просто – перестать кормить захваченные территории Беларуси, Сирии, а также никем не признанных Абхазии, Южной Осетии и оккупированные территории Донбасса и Луганщины.

К тому же, по словам Сокурова, который входит в Российский совет по развитию гражданского общества, Кавказ становится мононациональным. Там просто нет больше россиян и давно действуют свои собственные законы.

Потому, не пора ли эти регионы отпустить с миром? Просто вычеркнуть их из состава России.



Путин поспорил с Сокуровым / Коллаж 24 канала

Здесь Сокуров задел Путина за живое. Он озвучил то, чего глава Кремля боится больше всего – оказывается кто-то осмеливается заявить о том, что никому путинский захват территорий не нужен.

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Никому не хочется просто кормить оккупированные территории в ущерб собственным регионам. Сокуров фактически прямо в лицо Путину заявил – а зачем Россия захватила Крым? Чтобы что?

Такие заявления повергли в ужас Путина. Он тут же бросился атаковать Сокурова, мол, тот разжигает межнациональную ненависть, а потому "есть за что извиниться".

Но как бы не кричал Путин, Сокуров оказался прав. Он, как говорится, ударил в самое больное ведь прямо заявил, что нет никакой Российский Федерации – есть ряд республик, где давно правят свои "царьки", есть свои законы и даже армии.

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В то же время, цитирую Сокурова, "у России даже столицы своей нет, ведь Москва – это столица Москвы". Путин это называет российской многонациональностью, но по факту по всей его стране насчитываются десятки регионов, которые не подвластны Москве.

Там давно правят местные элиты, у которых Путину приходится покупать лояльность.



Путина ударили в самое болезненное место / Фото Getty Images

Почему Путин разозлился

Ярость Путина на такие слова понятна, ведь так оно и есть. Та же Чечня давно не подконтрольна Путину – он просто спонсирует ее лояльность.

Местные СМИ давно именуют Рамзана Кадырова "падишахом", а сам он давно имеет собственную армию, которая абсолютно не подчиняется Москве. Та же история и с Дагестаном и другими кавказскими республиками.

К тому же, после нападения на Грузию в 2008 году экономика России тут же начала стагнировать, произошел застой. После нападения на Украину в 2014 году и вовсе произошло падение экономики.

Но все эти республики с собственными "царьками" продолжают просить еще больше денег за лояльность. Что самое интересное, по словам Сокурова, от отделения нескольких регионов от России выиграли бы и сами россияне.

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Яркий пример – огромные дотации в те регионы, которые Путин считает покоренными. В 2018 году глава Чечни Рамзан Кадыров не стесняясь заявил, что ему недостаточно тех денег, которые платит ему Москва.

Если бы платили больше и "не мешали", то регион бы развивался быстрее. Что в итоге? Кадырову увеличили дотации и Чечня оказалась в четверке самых дотационных регионов.



Рамзану Кадырову увеличили дотации / Фото Getty Images

Больше получает только Дагестан, Якутия и Камчатка. О дотациях в захваченные регионы других стран и говорить не приходится, потому что объемы вливаний туда тщательно скрываются Кремлем.

Регионы России идут к развалу

В это же время другие регионы России, где Путину все же удалось поставить во главу своих людей, наоборот недополучают деньги и уверенно идут к развалу.

Это доказывает, что развязывание новой войны против Украины приведет лишь к еще большему упадку экономики России. Вследствии этого, Кремль может начать урезать дотации кавказским странам.

Тогда пиши пропало. Или же есть другой путь – продолжать платить дань Кавказу и оставлять в нищете остальные регионы.

С другой стороны, в голове у Путина засела мысль, что именно захват новых территорий должен вызвать эйфорию среди россиян, что позволит еще на какое-то время отложить территориальный вопрос.

Как признается сам Путин, в России имеется около 2 тысяч территориальных претензий и все они когда-то могут взорваться.

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Что самое интересное, в диалоге Сокуров предложил Путину спросить у россиян то, хотят ли они кормить Чечню, Крым, Абхазию, Беларусь, Сирию и еще ряд оккупированных территорий? Хотят ли они новую войну с Украиной?

На что Путин оскалившись ответил, мол, россияне уже высказались, проголосовав за поправки в Конституцию. Да, на том самом голосовании на пеньках и за гаражами.

Но, ни для кого не секрет, что то голосование было попросту сфальсифицировано в угоду Путину. Реального мнения россиян никто не спросил.

Что стало кульминацией спора

Кульминацией диалога между Путиным и Сокуровым стала выпаленная первым фраза: "Вы хотите превратить нас в Московию?". Это показало насколько второй был прав.

Путин понимает, что его власть, да и целостность империи, держится только на деньгах и страхе. Речь Сокурова, который сам из орбиты Путина, сильно его перепугала.

Всё, что тот сказал – чистая правда. Россия трещит по швам, а Путин ищет новые войны и требует от Запада каких-то гарантий лишь с одной целью – отсрочить еще на несколько лет падение его империи.