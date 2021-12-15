По сути, Путину сказали то, что может подорвать не только его авторитет, но и сами принципы его правления. Оказывается, кто-то в России совсем не радуется его политике расширения и захвата чужих земель, ведь и свои он прокормить не может.

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Как Сокуров задел Путина за живое

Начать я хотел бы с небольшого отрывка недавнего спора между Владимиром Путиным и российским, волне лояльным Кремлю, режиссером Александром Сокуровым.

Этот спор можно с легкостью найти на просторах интернета. Что по сути предложил Сокуров? Всё просто – перестать кормить захваченные территории Беларуси, Сирии, а также никем не признанных Абхазии, Южной Осетии и оккупированные территории Донбасса и Луганщины.

К тому же, по словам Сокурова, который входит в Российский совет по развитию гражданского общества, Кавказ становится мононациональным. Там просто нет больше россиян и давно действуют свои собственные законы.

Потому, не пора ли эти регионы отпустить с миром? Просто вычеркнуть их из состава России.



Путин поспорил с Сокуровым / Коллаж 24 канала

Здесь Сокуров задел Путина за живое. Он озвучил то, чего глава Кремля боится больше всего – оказывается кто-то осмеливается заявить о том, что никому путинский захват территорий не нужен.

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Никому не хочется просто кормить оккупированные территории в ущерб собственным регионам. Сокуров фактически прямо в лицо Путину заявил – а зачем Россия захватила Крым? Чтобы что?

Такие заявления повергли в ужас Путина. Он тут же бросился атаковать Сокурова, мол, тот разжигает межнациональную ненависть, а потому "есть за что извиниться".

Но как бы не кричал Путин, Сокуров оказался прав. Он, как говорится, ударил в самое больное ведь прямо заявил, что нет никакой Российский Федерации – есть ряд республик, где давно правят свои "царьки", есть свои законы и даже армии.

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В то же время, цитирую Сокурова, "у России даже столицы своей нет, ведь Москва – это столица Москвы". Путин это называет российской многонациональностью, но по факту по всей его стране насчитываются десятки регионов, которые не подвластны Москве.

Там давно правят местные элиты, у которых Путину приходится покупать лояльность.



Путина ударили в самое болезненное место / Фото Getty Images

Почему Путин разозлился

Ярость Путина на такие слова понятна, ведь так оно и есть. Та же Чечня давно не подконтрольна Путину – он просто спонсирует ее лояльность.

Местные СМИ давно именуют Рамзана Кадырова "падишахом", а сам он давно имеет собственную армию, которая абсолютно не подчиняется Москве. Та же история и с Дагестаном и другими кавказскими республиками.

К тому же, после нападения на Грузию в 2008 году экономика России тут же начала стагнировать, произошел застой. После нападения на Украину в 2014 году и вовсе произошло падение экономики.

Но все эти республики с собственными "царьками" продолжают просить еще больше денег за лояльность. Что самое интересное, по словам Сокурова, от отделения нескольких регионов от России выиграли бы и сами россияне.

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Яркий пример – огромные дотации в те регионы, которые Путин считает покоренными. В 2018 году глава Чечни Рамзан Кадыров не стесняясь заявил, что ему недостаточно тех денег, которые платит ему Москва.

Если бы платили больше и "не мешали", то регион бы развивался быстрее. Что в итоге? Кадырову увеличили дотации и Чечня оказалась в четверке самых дотационных регионов.



Рамзану Кадырову увеличили дотации / Фото Getty Images

Больше получает только Дагестан, Якутия и Камчатка. О дотациях в захваченные регионы других стран и говорить не приходится, потому что объемы вливаний туда тщательно скрываются Кремлем.

Регионы России идут к развалу

В это же время другие регионы России, где Путину все же удалось поставить во главу своих людей, наоборот недополучают деньги и уверенно идут к развалу.

Это доказывает, что развязывание новой войны против Украины приведет лишь к еще большему упадку экономики России. Вследствии этого, Кремль может начать урезать дотации кавказским странам.

Тогда пиши пропало. Или же есть другой путь – продолжать платить дань Кавказу и оставлять в нищете остальные регионы.

С другой стороны, в голове у Путина засела мысль, что именно захват новых территорий должен вызвать эйфорию среди россиян, что позволит еще на какое-то время отложить территориальный вопрос.

Как признается сам Путин, в России имеется около 2 тысяч территориальных претензий и все они когда-то могут взорваться.

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Что самое интересное, в диалоге Сокуров предложил Путину спросить у россиян то, хотят ли они кормить Чечню, Крым, Абхазию, Беларусь, Сирию и еще ряд оккупированных территорий? Хотят ли они новую войну с Украиной?

На что Путин оскалившись ответил, мол, россияне уже высказались, проголосовав за поправки в Конституцию. Да, на том самом голосовании на пеньках и за гаражами.

Но, ни для кого не секрет, что то голосование было попросту сфальсифицировано в угоду Путину. Реального мнения россиян никто не спросил.

Что стало кульминацией спора

Кульминацией диалога между Путиным и Сокуровым стала выпаленная первым фраза: "Вы хотите превратить нас в Московию?". Это показало насколько второй был прав.

Путин понимает, что его власть, да и целостность империи, держится только на деньгах и страхе. Речь Сокурова, который сам из орбиты Путина, сильно его перепугала.

Всё, что тот сказал – чистая правда. Россия трещит по швам, а Путин ищет новые войны и требует от Запада каких-то гарантий лишь с одной целью – отсрочить еще на несколько лет падение его империи.