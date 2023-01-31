Россияне восстанавливают навыки: почему ракетные опасности не были длительными
По всей Украине 31 января трижды объявляли воздушную тревогу. Это связано с обучающими полетами МиГ-31 в России.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал. Он отметил, что опасность с воздуха не продолжалась так долго, как обычно после взлетов МиГ-31К. Именно эти истребители являются носителями ракет "Кинжал".
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"То, что они были непродолжительны, говорит о том, что это тренировочные полеты. Кто-то восстанавливает навыки, выполняет какие-то другие задачи. Но тревогу в любом случае объявляют", – объяснил Игнат.
Он добавил, что украинцы уже научились определять: когда воздушная тревога по всей стране, то, вероятно, угроза от МиГ-31.
Почему не следует игнорировать сигнал воздушной тревоги
Игнат рассказал, что ПВО Украины не может противодействовать баллистическим ракетам, находящимся на вооружении у врага. "Кинжал" на огромной скорости попадает в цель.
Когда взлетает хоть один Миг-31, то на территории всей Украины звучит воздушная тревога. Иногда Россия выпускает "Кинжалы" и это оружие опасно. Выявить и сбить ее практически невозможно. У нас нет средств, которые могут сбивать такие скоростные ракеты, – подчеркнул Игнат.
Как Украина может уничтожать баллистические ракеты
- По словам спикера Воздушных сил, существует самый эффективный способ ликвидировать баллистические ракеты. Для этого нужно наносить удары по пунктам базирования оккупантов.
- Для этого защитникам нужны беспилотники и дальнобойная артиллерия.
- Игнатий добавил, что сбивать баллистические ракеты в небе смогут комплексы Patriot или SAMP/T.