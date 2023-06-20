Россия попыталась "африканизировать" войну в Украине, но забыла о реальности

Визит африканских лидеров в Украину вызвал очень неоднозначную реакцию. Она стала становиться все отрицательнее с того момента, когда отдельные представители делегаций захотели "не заметить" ракетные обстрелы, произошедшие как раз в день визита.

Концепция африканской миссии оказалась недееспособной

Сами предложения "мирного плана" тоже, по-видимому, не удовлетворили никого.

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Официально было обнародовано только положение в духе "за все хорошее и против всего плохого". Неофициально что-то сливали сомнительные российские источники, но и там не было ничего, что реально имело хотя бы минимальные шансы на реализацию.

Очевидно, сама концепция "африканской миссии" была не очень жизнеспособна: "У нас здесь проблемы с продовольствием и удобрением, поэтому как-то уступайте друг другу".

Пожалуй, в рамках логики политики тех государств, представители которых посетили Украину (а впоследствии и Россию), это все казалось адекватным и понятным, но не для украинцев.

Общий наплыв посредников из географически отдаленных государств, желающих предложить свои "услуги", демонстрирует непонимание самой природы нынешней войны. Война продолжается не потому, что пока не нашлось достойного посредника. Проблема в том, что война носит экзистенциальный характер. Империя не желает отпускать государство, которое считает "своим", и готова прилагать все усилия для попыток захватить "бывшую провинцию".

Все те, кто продолжает пытаться протолкнуть качество нежизнеспособного "прекращения огня" просто не хотят признавать, что для России такое прекращение – это просто технология. Технология продолжения войны.

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Надеясь на скорую победу, бункерный дед опрометчиво в феврале "раскрыл карты", и теперь больше не может скрываться за всеми "ограничениями", договоренностями и "миссиями ОБСЕ". Это ему очевидно не нравится. Гораздо интереснее, когда ты можешь воевать в полной мере, а у оппонента связаны руки. Для этого нужны "договоренности", чтобы получить возможность восстановить потенциал и уже самому определять, когда нанести удар.

С имперцами договориться невозможно

Для завершения войны нужен отказ России от империализма, а значит – отказ от основ современного российского общества. Ну и от основ господствующего там режима, на что режим, по понятным причинам, пойти не может.

Понятно, что "африканская миссия" была попыткой "африканизировать" российско-украинскую войну. То есть свести к мелкому локальному конфликту за спорные территории, который можно сравнительно просто разрешить, отдав эти территории или поделив их.

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Однако в реальности все совсем не так, и говорится не о каких-то территориях. Речь идет о гибели империи, которая упорно не хочет покидать имперское прошлое. Она готова идти достаточно далеко, отстаивая ценности позапрошлого столетия.

Следует отметить, что нынешняя война химически чисто разоблачила естественный российский империализм. Раньше его проявления списывались на коммунизм, тоталитаризм и "мировую революцию", еще раньше – на архаическое самодержавие. Однако сейчас Россия – это рыночное государство, во многих моментах не отличающееся от других. В то же время имперскость такая же, как и во времена далекого прошлого. С этой имперскостью договориться не получится, это просто факт. Кто-то его признает, кто-то нет и посылает "миссии". Однако факт от того фактом быть не перестанет.