Концепція африканської місії виявилися недієздатною

Самі пропозиції "мирного плану" теж, очевидно, не задовольнили нікого.

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Офіційно було оприлюднено лише положення у дусі "за все добре та проти всього поганого". Неофіційно щось зливали сумнівні російські джерела, але і там не було нічого, що реально мало б бодай мінімальні шанси на реалізацію.

Очевидно, сама концепція "африканської місії" була не дуже життєздатною: "У нас тут проблеми з продовольством та добривом, тому якось там один одному поступайтеся".

Мабуть, у рамках логіки політики тих держав, представники яких відвідали Україну (а згодом і Росію) це все видавалося адекватним та зрозумілим, але не для українців.

Загальний наплив посередників з географічно віддалених держав, які хочуть запропонувати свої "послуги", демонструє нерозуміння самої природи нинішньої війни. Війна триває не у тому, що не знайшлося поки що достойного посередника. Проблема у тому, що війна має екзистенційний характер. Імперія не бажає відпускати державу, яку вважає "своєю", і готова докладати усіх зусиль для спроб захопити "колишню провінцію".

Усі ті, що продовжують намагатися пропхнути якість маложиттєздатні "припинення вогню" просто не хочуть визнавати, що для Росії таке припинення – це просто технологія. Технологія продовження війни.

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Сподіваючись на швидку перемогу, бункерний дід необачно у лютому "розкрив карти", і тепер більше не може ховатися за усіма "обмеженнями", домовленостями та "місіями ОБСЄ". Це йому явно не подобається. Значно цікавіше, коли ти можеш воювати повною мірою, а в опонента зв'язані руки. Для цього потрібні "домовленості", аби одержати можливість відновити потенціал й уже самому визначати, коли завдати удар.

З імперцями домовитися неможливо

Для завершення війни потрібна відмова Росії від імперіалізму, а отже – відмова від основ сучасного російського суспільства. Ну й від основ режиму, який там панує, на що режим, зі зрозумілих причин, піти не може.

Зрозуміло, що "африканська місія" була спробою "африканізувати" російсько-українську війну. Тобто, звести до дрібного локального конфлікту за спірні території, який можна порівняно просто вирішити, просто віддавши ці території, або поділивши їх.

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Однак у реальності все зовсім не так, і мовиться не про якісь території. Мовиться про загибель імперії, яка вперто не хоче залишати імперське минуле. Вона готова йти досить далеко, відстоюючи цінності позаминулого сторіччя.

Варто відзначити, що нинішня війна хімічно чисто викрила природний російський імперіалізм. Раніше його прояви списували на комунізм, тоталітаризм та "світову революцію", ще раніше – на архаїчне самодержавство. Однак зараз Росія – це ринкова держава, яка у багатьох моментах не відрізняється від інших. Водночас імперськість така сама, як і за часів далекого минулого. З цією імперськістю домовитися не вийде, це просто факт. Хтось його визнає, хтось ні й шле "місії". Однак факт від того фактом бути не перестане.