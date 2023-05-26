Путин больше не способен защитить Крым: в Британии объяснили, почему Аксенов решил создать ЧВК
Источник:Министерство обороны Великобритании
В России возросло количество парамилитарных группировок после вторжения в Украину. Также соответствующие группировки начали создавать и на оккупированных территориях, в том числе в аннексированном Крыму.
Разведка Великобритании проанализировала рост числа парамилитарных группировок в России, не входящих в ряды вооруженных сил страны. В ведомстве отметили, что рост количества парамилитарных группировок резко ускорился после вторжения России в Украину и приобрел особое значение в оккупированном Крыму.
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Аксенов обеспокоен, что Россия не может защитить Крым
Ставленик Кремля в оккупированном Крыму Сергей Аксенов сыграл важную роль в создании нескольких таких местных подразделений, часто заявляющих о своей принадлежности к "говорящим традициям".
В Британии считают, что Аксенов, вероятно, "стремится отполировать свою патриотическую репутацию", вербуя бойцов. В то же время, он, вероятно, также обеспокоен неспособностью регулярной армии России защитить полуостров.
"Основное подразделение российского гарнизона, 22 армейский корпус, в настоящее время в основном дислоцировано за пределами полуострова и понесло значительные потери", – заявляют в британской разведке.
Что известно о ЧВК в оккупированном Крыму
- В марте 2023 года стало известно, что так называемый "глава" Крыма создал свою частную военную компанию, связываемую с предводителем вагнеровцев Евгением Пригожиным.
- Оккупационная администрация полуострова создала две частные кампании – "Тавриду" и "Ливадию".
- "Тавридой" руководит Антон Сироткин. Это помощник Аксенова, называющий себя "атаманом Черноморского казачьего войска". "Ливадия" имеет прямое отношение к 150-й мотострелковой дивизии из Ростовской области.
- Представитель украинской разведки Андрей Черняк объяснил, почему в оккупированном Крыму начали создавать ЧВК. По его словам, оккупанты осознают неотвратимость боев на Крымском полуострове.