Лукашенко "прилетит": 3 теории, почему диктатор летит в Китай

Самопровозглашенный президент Беларуси полетел в Китай с трехдневным визитом. Вероятно, Александр Лукашенко поехал туда для того, чтобы говорить о "мирном плане" в Украине.

Так в комментарии 24 Каналу заявил журналист-международник Алексей Бурлаков. По его словам, эксперты предполагают, что белорусский диктатор уезжает в Китай для того, чтобы быть "ретранслятором мнений".

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"Во-вторых, он может туда лететь для того, чтобы Китай как-то через Беларусь продавал или давал оружие России", – сказал он.

Бурлаков отметил, что слышал мнение о том, что в Китае Александру Лукашенко могут сделать "выговор".

Что он тоже там не соблюдает права человека внутри своей страны и ему за это якобы "прилетит",

– заявил журналист-международник.

Ведущая Екатерина Соляр отметила, чтобы Лукашенко "не прилетело", туда улетел он.

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Соляр сказала, что на Беларуси что-то с правами человека "не пошло", ведь там вернули смертную казнь, правда, за госизмену.

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