Лукашенко "прилетит": 3 теории, почему диктатор летит в Китай
Самопровозглашенный президент Беларуси полетел в Китай с трехдневным визитом. Вероятно, Александр Лукашенко поехал туда для того, чтобы говорить о "мирном плане" в Украине.
Так в комментарии 24 Каналу заявил журналист-международник Алексей Бурлаков. По его словам, эксперты предполагают, что белорусский диктатор уезжает в Китай для того, чтобы быть "ретранслятором мнений".
Смотрите также Заговорила интуиция: Лукашенко почувствовал, что сейчас уникальный момент завершить войну
"Во-вторых, он может туда лететь для того, чтобы Китай как-то через Беларусь продавал или давал оружие России", – сказал он.
Бурлаков отметил, что слышал мнение о том, что в Китае Александру Лукашенко могут сделать "выговор".
Что он тоже там не соблюдает права человека внутри своей страны и ему за это якобы "прилетит",
– заявил журналист-международник.
Ведущая Екатерина Соляр отметила, чтобы Лукашенко "не прилетело", туда улетел он.
3 теории, почему Лукашенко едет в Пекин: смотрите видео
Соляр сказала, что на Беларуси что-то с правами человека "не пошло", ведь там вернули смертную казнь, правда, за госизмену.
Визит Александра Лукашенко в Китай: что известно
- Белорусский диктатор уезжает в Китай с визитом. Он запланирован с 28 февраля по 2 марта. Александр Лукашенко заявил, что якобы ему нужно "выстраивать дружбу" из КНР.
- Маловероятно, что во время визита самопровозглашенного президента Беларуси в Пекин будет говориться о налаживании российско-китайских отношений. По словам корреспондента "Радио свобода" в Беларуси Валерия Калиновского, визит не оправдает ожиданий.
- Политолог Олег Саакян считает, что Лукашенко в Китай вызвал сам глава КНР Си Цзиньпин. Для белорусского диктатора этот визит как демонстрация того, что изоляции нет и его признают.