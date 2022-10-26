Почему демократы США призывают Байдена к переговорам: аналитик назвал несколько версий
30 демократов Палаты представителей США направили письмо президенту Джо Байдену с призывом "наладить переговорный процесс с Россией". Однако они уже отозвали свое письмо.
Обращение демократов к американскому лидеру было подписано 30 июня. Об этом 24 каналу рассказал политический аналитик и историк из Соединенных Штатов Армен Чибухчян.
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Сомневались в ВСУ
В то время Россия продолжала захватывать территории Украины. И, по мнению аналитика, если верить, что демократы подписали письмо 30 июня – это значит, что они сомневались в нашей силе.
Если они подписали 30 июня, тогда еще не верили в ВСУ и Украину. А били тревогу и хотели, чтобы Байден обязательно вошел в переговорный процесс с Россией,
– отметил Чибухчян.
Впрочем, американские чиновники подчеркивают, что сейчас не написали бы подобное письмо, ведь видели, какие невиданные зверства российские захватчики творят на территории нашего государства. Кроме того, на сегодня ситуация на фронте кардинально изменилась – ВСУ контрнаступают и чиновники США за этим также наблюдают.
Внутренняя борьба или утечка информации
Демократы на местах ведут борьбу с республиканцами, у которых совсем другая риторика. По мнению аналитика, чтобы успешнее противостоять своим соперникам в борьбе за власть, демократы могли пойти на такой шаг и подписать соответствующее письмо.
Кроме того, накануне выборов в Сенат Соединенных Штатов могла произойти утечка информации, чтобы ухудшить репутацию демократической партии. Ведь этот случай был совсем не в пользу демократов.
Я предполагаю такой вариант, что была специальная утечка информации, чтобы подставить демократическую партию,
– сказал политический аналитик.
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