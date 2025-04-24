Этого никогда не даст Россия: сотрудничество с Украиной стратегически важно для США в 2 вопросах

Поддержка Украины стала стратегической инвестицией для США. В частности, это касается оборонного сектора и электроники. Вооруженные силы Штатов также получают от нашего государства много ценного боевого опыта

Однако для Дональда Трампа это не имеет никакой ценности, потому что он не видит прибыли от Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный аналитик и эксперт в области боевой авиации из Австрии Том Купер.

Читайте также Терпение не выдержит именно у украинцев, – Зеленский ответил на слова Белого дома о переговорах

"Единственное, что ему интересно – если бы в Украине были огромные нефтяные, газовые месторождения, разрабатываемые и функционирующие. Или источники редкоземельных элементов и так далее, которые он мог бы захватить и эксплуатировать без какого-либо контроля. Тогда Украина была бы для него интересной. Но в ситуации, которая сложилась сейчас, это не так", – предположил он.

Президент США ищет выгоду из российских минеральных, природных богатств. Также от дистанцирования России от Китая, однако это невозможно. Он не понимает, что Россия на самом деле очень глубоко залезла в китайский карман.

Это означает, что китайцы контролируют значительную часть местного рынка в России и все равно получают все большие прибыли. До такой степени, что Путин не смог бы должным образом продолжать эту войну без китайской поддержки. Поэтому это мечты Трампа,

– подчеркнул военный аналитик.

К слову, издание The Wall Street Journal написало, что в Украине опасаются, что Трамп снова заморозит военную помощь. Неназванные украинские чиновники в комментарии изданию выразили беспокойство, что американский лидер может возложить на Киев ответственность за срыв переговоров по завершению войны с Россией. По их мнению, президент США может воспользоваться этим как основанием для прекращения дальнейшей военной помощи Украине.