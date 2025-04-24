Однак для Дональда Трампа це не має жодної цінності, тому що він не бачить прибутку від України. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий аналітик та експерт у галузі бойової авіації з Австрії Том Купер.

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"Єдине, що йому цікаво – якби в Україні були величезні нафтові, газові родовища, що розробляються і функціонують. Або джерела рідкісноземельних елементів і так далі, які він міг би захопити та експлуатувати без будь-якого контролю. Тоді Україна була б для нього цікавою. Але у ситуації, яка склалася зараз, це не так", – припустив він.

Президент США шукає вигоду з російських мінеральних, природних багатств. Також від дистанціювання Росії від Китаю, однак це неможливо. Він не розуміє, що Росія насправді дуже глибоко залізла у китайську кишеню.

Це означає, що китайці контролюють значну частину місцевого ринку у Росії і все одно отримують все більші прибутки. До такої міри, що Путін не зміг би у належний спосіб продовжувати цю війну без китайської підтримки. Тому це мрії Трампа,

– підкреслив військовий аналітик.

До слова, видання The Wall Street Journal написало, що в Україні побоюються, що Трамп знову заморозить військову допомогу. Неназвані українські чиновники в коментарі виданню висловили занепокоєння, що американський лідер може покласти на Київ відповідальність за зрив переговорів щодо завершення війни з Росією. На їхню думку, президент США може скористатися цим як підставою для припинення подальшої військової допомоги Україні.