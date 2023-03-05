Добровольческий казачий отряд россиян отказывается наступать и выполнять приказы командования

Российские войска продолжают нести бешеные потери на войне в Украине. Более того, некоторые подразделения отказывают воевать.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что медицинские учреждения на временно оккупированной территории Украины переполнены тяжелоранеными, их эвакуация для лечения на территории России почти не осуществляется.

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Некоторые подразделения врага отказываются воевать

Она отметила, что это делается с целью утаивания сведений о количестве умерших от ран, их учет ведется исключительно российскими военными медиками.

По ее словам, информация о реальных потерях россиян быстро распространяется среди военнослужащих и деморализует личный состав противника.

В частности, приданный на усиление 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России добровольческий казачий отряд отказывается участвовать в наступлении и выполнять приказы некомпетентного командования,

– отметила Маляр.

Маляр добавила, что подобная тенденция наблюдается и в других подразделениях противника.

Поэтому в связи с этим командование российских оккупационных войск активизировало проведение мер принудительного и карательного характера, пытаясь улучшить состояние военной дисциплины и предотвратить случаи массового покидания районов ведения боевых действий, отметила Маляр.

Чем недовольны "казачьи батальоны"

В Генштабы ВСУ рассказали, что российская оккупационная армия теряет контроль на поле боя над так называемыми "казачьими батальонами". Так, в районе Угледара выполняет задание вражеский казачий батальон "Степь/Тигр".

Как оказалось, командование этого батальона очень недовольно руководством вооруженных сил России. Также они пренебрегают взаимодействием с подразделениями русской оккупационной армии.