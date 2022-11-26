Берлин решил заработать баллы, – Катков объяснил, почему Германия предложила Польше Patriot

Германия уже разворачивала в Польше системы противоракетной обороны Patriot. Украина может получить эти средства, но это вопрос времени.

Об этом для 24 канала рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. Он отметил, что уже разворачивали Patriot в рамках программы НАТО.

К теме Почему Польша продолжает настаивать на передаче Украине ПВО Patriot

"С 24 февраля и по июль Германия развернула в Польше зенитные батареи Patriot, а также патрулировала воздушное пространство. Это было в рамках НАТО и сказать, что именно Германия играла первую скрипку в усилении обороноспособности Польши, дискуссионно", –отметил Катков.

Помощь Украине защитит небо континента

По словам эксперта, в Польше свои Patriot развернули США. Более того – предоставили секретные американские истребители F22, впервые за всю историю попавшие в Европу. Катков отметил, что в июле Германия забрала из Польши свои Patriot и перестала патрулировать воздушное пространство. По мнению Каткова, Берлин активизировался после инцидента с падением ракеты в Пшеводове.

Польские оборонные издания пишут, что Берлин решил заработать определенные баллы в обороноспособности восточного фланга НАТО. Германия гласит, что именно она является главным щитом. Вполне логично, что министр обороны Польши сказал, как лучше защитить воздух – нужно помочь Украине, – подчеркнул Катков.

Он считает, что победа Украины в войне против России – учшая глобальная гарантия безопасности региона на десятилетие вперед.

В чем сложность с системами Patriot

Катков рассказал, что речь не идет о передаче Польши Patriot. Берлин подразумевает развертывание немецкого оружия, поскольку за пультом Patriot должны сидеть операторы из Бундесвера.

"Варшава не смогла бы распоряжаться не своими Patriot. Даже если Германия и захочет передать Patriot в Украину (не исключаю, что это в Берлине прорабатывают) им необходимо получить согласие от всех союзников. Это комплексы, сдающие безопасность НАТО в принципе", – отметил эксперт.

Заметьте Может ли Украина получить ПВО Patriot: активист из Польши оценил вероятность

Он отметил, что следует также согласовать передачу Patriot из США, потому что комплекс приобрели у них и есть правила экспортного контроля вооружения. Катков убежден, что Украина гарантированно получит Patriot – 100%.

"Этот вопрос времени. Даже мой оптимизм не позволяет говорить, что это будет скоро, потому что говорим о сверхсложной и дорогой системе. Известно, сколько стоит ракета для комплекса Patriot. Для армии США – примерно 3 миллиона долларов за единицу. На экспорт это намного дороже. Речь идет о 6 и более миллионах долларов за ракету", – пояснил Катков.

Он добавил, что сейчас Patriot – это не комплекс противоракетной обороны. То есть, его применяют для защиты от баллистических ракет.

Обратите внимание – Катков о системах Patriot: смотрите видео

Длительный процесс

По словам Каткова, Польша в 2018 году закупила 4 Patriot и только месяц-полтора назад получила отдельные компоненты и начинает их составлять. Операционная готовность установок будет уже в 2023 году.

"Если и в Украине появятся Patriot, то они станут для россиян главной целью. Оккупанты будут прилагать силы, чтобы это уничтожить", – отметил эксперт.