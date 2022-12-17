Не хотят быть первыми, – политолог сказал, что заставит Германию дать Украине танки Leopard

Германия уже месяцы оттягивает поставки Украине танков Leopard, которые необходимы нашим бойцам на фронте. За это время в Бундестаге было озвучено немало отговорок. Что заставит Германию предоставить Украине танки Leopard – читайте мнение эксперта в статье.

Об этом 24 каналу сказал германский политолог, аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд. Он отметил, что у Украины уже есть впечатляющие объемы тяжелого вооружения, в частности от Германии будут новые артиллерийские системы.

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По его словам, это хорошее сотрудничество, но что касается этих танков Leopard, то в этом вопросе Германия будет ждать первого шага от другой западной страны.

То есть – Германия не хочет быть первой, чтобы ее танки не стали первыми с Запада, которые передали в Украину. Боюсь, что это политический вопрос внешней и внутренней политики,

– заявил Умланд.

Однако эксперт убежден, что в результате Германия таки поставит танки в Украину. "Но сейчас она ждет, кто сделает первый шаг", – добавил он.

Немецкий политолог объяснил, что только танки советского образца T попали с Запада в Украину, но нет больших танков.

Повлияют ли настроения населения Германию на решение власти? Он подчеркнул, что общественный фактор в снабжении оружием – это важный фактор.

Но здесь еще есть исторический контекст. Исповедуюсь, что скоро нам предоставят танки Leopard, ведь когда-то в Украине уже были немецкие танки Panther и Tigers, именно поэтому это сложный вопрос для Германии,

– отметил Умланд.

По его мнению, возможно, сейчас какая-нибудь другая страна сделает этот первый шаг (в поставках танков – 24 канал) и тогда Германия передаст свои Leopard.

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Почему Германия не хочет предоставлять Украине танки Leopard

Leopard – боевой танк, изготовленный в Германии. Имеет отличную динамику и маневренность, отличается точным и быстрострельным орудием. Германия, как страна-производитель, должна предоставить разрешение на передачу танков другим странам.

Украине для борьбы с Россией и победы над ней необходимо современное вооружение. В частности, с федеральным правительством Германии ведутся переговоры по поставке танков Leopard 2.

Канцлер Германии, хоть и декларирует, что поддерживает наше государство в войне против России, однако отказывается передавать Украине современные танки. По словам Шольца, его страна не может передавать оружие "самостоятельно".

Он подчеркнул, что Германия не будет действовать сама, а "тесно будет координировать действия с союзниками". Однако Шольц отметил, что Германия может делать упор на противовоздушную оборону и артиллерию.

Добавим, что в начале декабря США четко дали понять, что Германия имеет "зеленый свет" на передачу Украина боевых танков. В частности, в Вашингтоне одобрят предоставление Украине танков Leopard 2.

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