"Контракты на столе": почему глава Пентагона затягивает с ракетами для Patriot
Министр обороны США Пит Хегсет задерживает одобрение поставки партии ракет-перехватчиков для систем Patriot, предназначенных для Украины. В Киеве подозревают, что это преднамеренное блокирование уже оплаченного союзниками вооружения является средством политического давления.
Об этом пишет Kyiv Independent со ссылкой на украинских чиновников и военных офицеров.
На Украину пытаются оказать давление
По словам собеседников, соответствующие контракты на поставку баллистических перехватчиков долгое время остаются неподписанными в Пентагоне. Это происходит в условиях ежедневных российских баллистических ударов по гражданской инфраструктуре, когда запас средств ПВО иссякает.
Хегсет имеет контракты на ракеты Patriot на своем столе. Он их не подписывает,
– подчеркнул украинский чиновник на условиях анонимности.
Источники издания связывают задержку с напряженностью между Киевом и администрацией Дональда Трампа из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Президент США неоднократно критиковал эти операции на фоне внутренних проблем с ценами на топливо.
Параллельно военные фиксируют сбои в работе систем раннего предупреждения о баллистических ракетах, опирающихся на разведданные США.
Кроме того, перебои в сервисах Starshield и Starlink существенно усложнили использование дронов-перехватчиков против вражеских воздушных целей.
Объемы поставок и позиция союзников
обеседники медиа не раскрыли текущие украинские запасы вооружения по соображениям безопасности, однако называют ожидаемую партию ракет "значительной". Владимир Зеленский ранее отмечал, что США сейчас передают Украине 12 ракет-перехватчиков ежемесячно.
Основным механизмом является PURL, через который союзники финансируют закупки вооружения у США для Украины. Представители НАТО заверили, что поддержка по программе продолжается, а чиновник американского правительства назвал утверждение об умышленном блокировании "ложными".
Как уже сообщалось, США задерживают поставки "жизненно необходимого вооружения" для Украины. Президент подчеркнул, что политические договоренности с американцами не выполнились на рабочем уровне.