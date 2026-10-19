"Контракты на столе": почему глава Пентагона затягивает с ракетами для Patriot

Министр обороны США Пит Хегсет задерживает одобрение поставки партии ракет-перехватчиков для систем Patriot, предназначенных для Украины. В Киеве подозревают, что это преднамеренное блокирование уже оплаченного союзниками вооружения является средством политического давления.

Об этом пишет Kyiv Independent со ссылкой на украинских чиновников и военных офицеров.

На Украину пытаются оказать давление

По словам собеседников, соответствующие контракты на поставку баллистических перехватчиков долгое время остаются неподписанными в Пентагоне. Это происходит в условиях ежедневных российских баллистических ударов по гражданской инфраструктуре, когда запас средств ПВО иссякает.

Хегсет имеет контракты на ракеты Patriot на своем столе. Он их не подписывает,

– подчеркнул украинский чиновник на условиях анонимности.

Источники издания связывают задержку с напряженностью между Киевом и администрацией Дональда Трампа из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Президент США неоднократно критиковал эти операции на фоне внутренних проблем с ценами на топливо.

Параллельно военные фиксируют сбои в работе систем раннего предупреждения о баллистических ракетах, опирающихся на разведданные США.

Кроме того, перебои в сервисах Starshield и Starlink существенно усложнили использование дронов-перехватчиков против вражеских воздушных целей.

Объемы поставок и позиция союзников

обеседники медиа не раскрыли текущие украинские запасы вооружения по соображениям безопасности, однако называют ожидаемую партию ракет "значительной". Владимир Зеленский ранее отмечал, что США сейчас передают Украине 12 ракет-перехватчиков ежемесячно.

Основным механизмом является PURL, через который союзники финансируют закупки вооружения у США для Украины. Представители НАТО заверили, что поддержка по программе продолжается, а чиновник американского правительства назвал утверждение об умышленном блокировании "ложными".

Как уже сообщалось, США задерживают поставки "жизненно необходимого вооружения" для Украины. Президент подчеркнул, что политические договоренности с американцами не выполнились на рабочем уровне.