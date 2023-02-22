Почему интенсивность массированных обстрелов падает: Буданов назвал ключевую деталь

Россия продолжает наносить террористические удары по территории Украины. В то же время интенсивность массированных обстрелов падает.

Кирилл Буданов – глава ГУР Минобороны – рассказал, что у России остались небольшие проценты от общего количества ракет. Производство страны-террориста не успевает.

Обратите внимание Теперь мы ее режем, – Буданов о карте с разделенной Россией в его кабинете

Остался небольшой процент от общего количества. Производится меньше, чем применяется в одном залпе, не успевает производство. Россия – это не СССР,

– подчеркнул Буданов.

Сколько ракет производит Россия

Глава ГУР добавил, что в месяц Россия может произвести:

20 – 22 "Калибра";

15 – 20 ракет Х-101.

Поэтому интенсивность обстрелов падает, а количество ракет в каждом залпе уменьшается.

У России нет мощностей. Это – мыльный пузырь.

Буданов о решающих боях

Кирилл Буданов прогнозирует, что решающие бои будут с "середины и до конца весны". Глава ГУР МО считает, что боевые действия близятся к концу.

Кроме того, Буданов провел аналогию с футбольным матчем. Глава ГУР МО добавил, что в противостоянии между Украиной и Россией "счет 1:1, а минута 70-я".

Украинцев призывают не игнорировать воздушные тревоги. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты.