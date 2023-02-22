Почему интенсивность массированных обстрелов падает: Буданов назвал ключевую деталь
Источник:Forbes
Россия продолжает наносить террористические удары по территории Украины. В то же время интенсивность массированных обстрелов падает.
Кирилл Буданов – глава ГУР Минобороны – рассказал, что у России остались небольшие проценты от общего количества ракет. Производство страны-террориста не успевает.
Обратите внимание Теперь мы ее режем, – Буданов о карте с разделенной Россией в его кабинете
Остался небольшой процент от общего количества. Производится меньше, чем применяется в одном залпе, не успевает производство. Россия – это не СССР,
– подчеркнул Буданов.
Сколько ракет производит Россия
Глава ГУР добавил, что в месяц Россия может произвести:
- 20 – 22 "Калибра";
- 15 – 20 ракет Х-101.
Поэтому интенсивность обстрелов падает, а количество ракет в каждом залпе уменьшается.
У России нет мощностей. Это – мыльный пузырь.Важно! Украинцев призывают не игнорировать воздушные тревоги. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты.
Буданов о решающих боях
- Кирилл Буданов прогнозирует, что решающие бои будут с "середины и до конца весны". Глава ГУР МО считает, что боевые действия близятся к концу.
- Кроме того, Буданов провел аналогию с футбольным матчем. Глава ГУР МО добавил, что в противостоянии между Украиной и Россией "счет 1:1, а минута 70-я".