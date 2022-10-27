Есть секреты, – президент Израиля объяснил, почему его страна не передает Украине ПВО

Украина официально обращалась в Израиль за военной помощью, однако Иерусалим до сих пор не предоставил нашей стране никакого вооружения. Украина просила у Израиля системы ПВО.

Президент Израиля Ицхак Герцог ответил на критику, которая звучит от Украины. Он заявил об ограничениях, не позволяющих Иерусалиму передать Украине ПВО.

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Израиль готов предоставить Украине нелетальную продукцию

В частности, Израиль переживает, что их оружие может попасть в руки врагов. Идентичные опасения ранее выразил бывший премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, являющийся лидером оппозиции.

Есть оружие, для которого у нас даже нет экспортной версии. Есть вещи, которые мы не хотим, чтобы они попали в руки наших врагов. Есть секреты, которые мы не можем передать,

– сказал президент.

В то же время, Ицхак Герцог добавил, что Израиль готов предоставлять нелетальную продукцию. Также он прокомментировал критику в адрес позиции Израиля, который в отличие от других стран не помогает Украине оружием.

Герцог отметил, что у Европы и США также есть определенная военная техника, которой они не готовы делиться с Украиной.

Президент Израиля сказал, что его страна "анализирует ситуацию" вокруг иранских беспилотников, которые Россия стала использовать против Украины.

Израиль не помогает Украине: что известно

Президент Владимир Зеленский в сентябре выразил удивление, что Израиль не помогает Украине, несмотря на тесные связи обеих стран. Глава государства уверен, что гражданское общество Израиля поддерживает Украину, однако в Иерусалиме нет политической воли.

Осенью Россия массово начала атаковать украинские города иранскими дронами-камикадзе. Поэтому Украина решила официально обратиться в Израиль за военной помощью. Кроме того, глава МИД Украины побеседовал с премьер-министром Израиля о ПВО.

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После обращения Кулебы министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что его страна не будет предоставлять Украине оружие. Израиль продолжит оказывать медицинскую и гуманитарную помощь.

В то же время в СМИ появилась информация, что Израиль может передавать Украине разведывательные данные по иранским дронам-камикадзе. Кроме того, частные израильские компании помогают Украине спутниковыми данными о позициях российских войск.

Кроме того, сообщалось, что Израиль разбомбил место сборки иранских дронов в Сирии. Авиаудар произошел 21 октября вблизи Дамаска.

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