Иначе все рухнет, – экс-министр объяснил, почему "энергетическое перемирие" выгоднее России

Россия делает вбросы о так называемом "энергетическом перемирии". Прежде всего это было бы выгодно именно стране-агрессору. Ведь за это время оккупанты смогут заработать больше денег и накопиться для более мощных ударов.

Однако Украине нужно продолжать удары по нефтяной промышленности России. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко объяснил 24 Каналу, что тогда российская экономика рухнет.

Почему именно России это выгодно?

Владимир Огрызко отметил, что российский официальный бюджет составляет 160 миллиардов долларов. В 2025 году их поступления от нефти и газа составили 163 миллиарда долларов. Все то, что захватчики получили, используют для войны.

Сейчас наблюдается резкое уменьшение возможностей бюджета России. У них на 25% уменьшилось количество поступлений из нефтяного сектора. Поэтому это очень серьезный аргумент, почему Украине нужно добивать российскую нефтяную промышленность.

Это энергетическое перемирие – это то, что мы дадим им возможность "зализать раны", не будем больше уничтожать эту инфраструктуру. Они будут использовать все "лазейки" для того, чтобы продавать нефть, которая будет добываться. В итоге они не уменьшат, а увеличат поступления на войну. Нам надо нашими дронами и ракетами добивать все, что есть,

– подчеркнул экс-глава МИД.

Если Россия хотя бы наполовину потеряет свои нефтяные доходы, то не будет иметь возможности продолжать войну в таком темпе с какими-то перспективами. Разрушаются и другие отрасли экономики.

Наблюдаются "дыры" в местных бюджетах. Они обращаются в Москву, где так же нет денег. Получается коллапс, потому что и на месте, и в центре нечем покрывать то, что нужно.

Далее будет остановка транспорта в городах, отсутствие услуг по уборке мусора. Исчезнет вода, тепло, газ. Но без обстрелов. Оно уже исчезает. То есть это процесс, который сейчас начинает нарастать, будет идти дальше и завалит то, что остается. Поэтому нам не надо подписывать никаких условий, которые должны нас в чем-то ограничить. У нас есть достаточно возможностей, чтобы продержаться этот год,

– подчеркнул экс-министр.

Возможно ли "энергетическое перемирие"?