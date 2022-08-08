Почему Эрдоган согласился платить частично в рублях за газ: политолог назвал причины

Президент Турции Реджеп Эрдоган согласился частично платить за российский газ в рублях, а также вспомнил о карточках "Мир". Это произошло после его встречи с российским диктатором путиным.

В эфире 24 канала политолог Олег Саакян объяснил, что подобные решения Эрдогана кроются в российских деньгах, которые турецкий президент хочет удержать.

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Политолог объяснил, что происходит миграция российских олигархов и их компаний в Турцию. В частности, Яндекс переезжает, а также еще несколько корпораций, связанных с россией. Они резко меняют юрисдикцию и перекрашиваются в турецкие компании, чтобы на них не действовали санкции Запада.

Эта миграция происходит еще и в Армению. Также частично в Казахстан, однако там неблагоприятные условия, и часть компаний отказались. Казахстан занял куда более жесткую позицию по отношению к путинскому режиму,

– сообщил Олег Саакян.

"Карты "Мир" и интеграция банковской системы россии должны помочь этим корпорациям. Соответственно через них будет происходить взаимодействие с другими российскими компаниями, оставшимися в россии", – добавил Саакян.

российские туристы

Олег Саакян добавил, что такое решение еще и упрощает обслуживание российских туристов. Ведь стране-агрессору нужно, чтобы карточками "Мир" пользовались. Соответственно, значительная часть туристов, которая приедет в Турцию, будет спокойно их использовать. Это будет создавать иллюзию, что банковская система россии работает нормально и ничем это не угрожает рядовому россиянину. При этом Турция получает приток денег.

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