Реджеп Эрдоган заявил, что Запад якобы нападает на Россию, а та "вынуждена отбиваться". Турецкий лидер по-прежнему говорил, мол, западные государства используют неправильный подход к стране-агрессорке.

Подобная риторика является классической для президента Турции . Такое мнение 24 канала озвучил политолог Игорь Чаленко.

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Таким образом он (Эрдоган – 24 канал) выбивает себе лучшие позиции в дальнейших переговорах, в том числе экономических,

– объяснил Чаленко.

Да, Владимир Путин стремится сделать из Турции газовый хаб. Так что от Эрдогана должен быть так называемый "публичный реверанс" в сторону Кремля.

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Впрочем, все это выглядит довольно абсурдно, ведь Запад не нападает на страну-агрессорку, а контратакует. В то время как все, чем занимается Россия после известной "Мюнхенской речи" главы страны-агрессорки – это нарушает миропорядок.

Справка. "Мюнхенская речь" – это одно из первых открытых заявлений руководства России, в котором страна-агрессорка обвинила Запад, прежде всего США, во вмешательстве во внутреннюю политику и препятствии внешней политике России. Путин выступил с ней на Мюнхенской конференции по политике безопасности 10 февраля 2007 года.

По мнению Чаленко, Путин тестирует Запад, сколько они готовы отдать стране-агрессорке. Так что, вероятно, турецкий лидер продолжает активное общение с российским диктатором для того, чтобы изменить позицию по войне в Украине.

"Долго находиться в такой позиции Турции нельзя, потому что она начинает "идти в штыки" в собственном позиционировании - Турция является страной НАТО, а с кем воюет Путин? Со странами НАТО, если послушать Соловьева, Скабеева и Симоньян", - отметил политолог.

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