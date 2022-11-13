Подібна риторика є класичною для президента Туреччини. Таку думку 24 каналу озвучив політолог Ігор Чаленко.

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Президент Туреччини покращує свої позиції

У такий спосіб він (Ердоган – 24 канал) вибиває собі кращі позиції в подальших перемовинах, зокрема економічних,

– пояснив Чаленко.

Так, Владімір Путін прагне зробити з Туреччини газовий хаб. Тож від Ердогана має бути так званий "публічний реверанс" в бік Кремля.

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Утім, все це виглядає доволі абсурдно, адже Захід не нападає на країну-агресорку, а хіба контратакує. Тоді як все, чим займається Росія після відомої "Мюнхенської промови" очільника країни-агресорки – це порушує світопорядок.

Довідка. "Мюнхенська промова" – це одна з перших відкритих заяв керівництва Росії, у якій країна-агресорка звинуватила Захід, насамперед США, у втручанні у внутрішню політику та перешкоджанні зовнішній політиці Росії. Путін виступив з нею на Мюнхенській конференції з питань політики безпеки 10 лютого 2007 року.

На думку Чаленка, Путін тестує Захід на те, скільки вони готові віддати країні-агресорці. Тож, ймовірно, турецький лідер продовжує активне спілкування з російським диктатором для того, щоб змінити позицію щодо війни в Україні.

"Довго перебувати в такій позиції Туреччині не можна, бо вона починає "йти в штики" у власному позиціюванні – Туреччина є країною НАТО, а з ким воює Путін? З країнами НАТО, якщо послухати Соловйова, Скабєєву та Симоньян", – зауважив політолог.

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