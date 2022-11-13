Подобная риторика является классической для президента Турции . Такое мнение 24 канала озвучил политолог Игорь Чаленко.
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Президент Турции улучшает свои позиции
Таким образом он (Эрдоган – 24 канал) выбивает себе лучшие позиции в дальнейших переговорах, в том числе экономических,
– объяснил Чаленко.
Да, Владимир Путин стремится сделать из Турции газовый хаб. Так что от Эрдогана должен быть так называемый "публичный реверанс" в сторону Кремля.
Эрдоган хочет убедить Путина сменить позицию
Впрочем, все это выглядит довольно абсурдно, ведь Запад не нападает на страну-агрессорку, а контратакует. В то время как все, чем занимается Россия после известной "Мюнхенской речи" главы страны-агрессорки – это нарушает миропорядок.
По мнению Чаленко, Путин тестирует Запад, сколько они готовы отдать стране-агрессорке. Так что, вероятно, турецкий лидер продолжает активное общение с российским диктатором для того, чтобы изменить позицию по войне в Украине.
"Долго находиться в такой позиции Турции нельзя, потому что она начинает "идти в штыки" в собственном позиционировании - Турция является страной НАТО, а с кем воюет Путин? Со странами НАТО, если послушать Соловьева, Скабеева и Симоньян", - отметил политолог.
Чаленко объяснил, почему Эрдоган продолжает сотрудничество с Путиным: смотрите видео
Сотрудничество Турции с Россией: что известно
- Реджеп Эрдоган не оставляет надежды организовать встречу президентов Украины и России. Более того, в конце октября ему казалось, что Путин стал к ним более открытым.
- В целом Турция является одной из немногих стран, полностью не разорвавшей отношения с Россией. Однако, хотя Эрдоган и Путин имеют связи, Турция не является союзницей России . У стран есть очень много отличий и они не могут прийти к согласию по многим вопросам.
- Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев отметил, что Эрдоган хочет остаться последним и единственным мостиком между Путиным и Западом . Он разрешил Путину создать первое зерновое соглашение, а сейчас помогает ему в разработке газового хаба.