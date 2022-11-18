"Борьба за власть в России": почему Суровикину простили выход из Херсона
Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин конфликтуют с российским Минобороны и постоянно обвиняют его в поражениях на фронте. Впрочем, они не критиковали решение Суровикина по выходу из Херсона.
Вероятно, это объясняется борьбой за влияние внутри России. Такое мнение 24 каналу высказал российский журналист и блогер Майкл Наки.
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Почему Кадыров и Пригожин не критикуют Суровикина
Лапин (Александр Лапин – экс-командующий группировкой российских войск "Центр" – 24 канал) в войне против Украины очевидно был человеком, которого хотели сместить, а Суровикин является человеком, который, вероятно, имеет какие-то связи с Кадыровым и Пригожиным, или они (Кадыров и Пригожин – 24 канал) надеются, что будут иметь, поэтому и отношение другое,
– объяснил Наки.
По его словам, Кадыров и Пригожин даже оправдывают Суровикина, мол, ему пришлось разгребать то, что было до него, поэтому он не виноват в потере россиянами Херсона. Более того, они делают заслугу из того, что глава оккупационных войск в Украине публично заявил, что захватчики покидают город.
Впрочем, по мнению российского журналиста, терпение Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина по отношению к Суровикину не бесконечно.
Майкл Наки объяснил, почему Кадыров и Пригожин не критикуют Суровикина: смотрите видео
Междоусобицы в России: что известно
- Долгое время ходят предположения, что среди военного руководства России нарастает конфликт и борьба за власть. Это происходит и между нынешним министром обороны страны-агрессора Шойгу и основателем ЧВК "Вагнера" Пригожиным. Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров также стремится к большей власти.
- Более того, Кадыров и Пригожин уже поделили власть в России. Политтехнолог Михаил Шейтельман назвал их программу-минимум и программу-максимум по дальнейшей роли в стране-агрессоре.
- В американском Институте изучения войны выразили мнение, что российский диктатор стал зависим от сил основателя ЧВК "Вагнера" и лидера Чечни. По мнению аналитиков, это причина того, что Кадыров и Пригожин являются независимыми фигурами России.
- Владимир Путин в поражениях в Украине также обвиняет Минобороны страны-агрессора. Российский правозащитник Марк Фейгин предположил, что глава Кремля "делает ставку" на Кадырова и Пригожина.