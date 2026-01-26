Каллас за глаза называет фон дер Ляйен "диктаторшей" – Politico

Кайя Каллас за спиной жалуется на Урсулу фон дер Ляйен. Она называет ее "диктаторшей".

Отношения между высокопоставленными чиновниками резко ухудшились. Об этом пишет Politico, ссылаясь на должностных лиц ЕС.

Что предшествовало конфликту?

Сообщается, что отношения между президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и бывшим главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем были также очень плохими, но с Каллас "дела идут еще хуже".

В прошлом году у Кайи Каллас забрали полномочия относительно Средиземноморского региона из-за того, что Комиссия создала Генеральный директорат по вопросам Северной Африки, Ближнего Востока и Персидского залива.

На фоне планов Еврокомиссии по сокращению размера Европейской службы внешних действий, Каллас попыталась усилить свои позиции. Она предложила на должность заместителя Мартина Зельмаера – экс-руководителя аппарата Жана-Клода Юнкера. Впрочем, инициативу заблокировала фон дер Ляйен.

Каллас частно жалуется, что она диктатор, но она мало что может с этим поделать,

– говорит один из высокопоставленных чиновников.

То, что глава европейской дипломатии родом из небольшой страны – Эстонии и имеет небольшое влияние в Европарламенте, делает ее позицию еще слабее, чем у Борреля.

В команде Каллас проигнорировали запрос Politico на комментарий.

Что в то время говорят о Кайе Каллас?