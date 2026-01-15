Дания не может достичь консенсуса с США по Гренландии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Что сказала Каллас о проблемах в мире?

По данным издания, Каллас во время встречи руководителей политических групп Европарламента сказала, что сейчас "хороший момент", чтобы начать пить. Она заметила, что сама не является сторонницей алкоголя, однако нынешние мировые события заставляют задуматься, что "возможно, самое время начать", рассказали двое участников встречи.

Комментарий прозвучали после того, как евродепутаты обменивались новогодними поздравлениями. Как отмечают присутствующие, одновременно в зале звучали и замечания, что "глобальные события означают, что год не такой уж и счастливый".

Заявление Каллас прозвучало примерно в тот же период, когда министры иностранных дел Гренландии и Дании проводили переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио на фоне угроз Дональда Трампа относительно возможного захвата арктического острова. По ее итогам стороны не достигли согласия.

В Politico отмечают, что на фоне беспокойства в Европе из-за потенциальной аннексии Гренландии, массовые протесты в Иране, войну России против Украины, боевые действия в Секторе Газа и операцию США в Венесуэле геополитика стала для Евросоюза приоритетным вопросом.

