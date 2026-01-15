Данія не може досягти консенсусу зі США щодо Гренландії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Що сказала Каллас про проблеми у світі?

За даними видання, Каллас під час зустрічі керівників політичних груп Європарламенту сказала, що зараз "хороший момент", аби почати пити. Вона зауважила, що сама не є прихильницею алкоголю, однак нинішні світові події змушують замислитися, що "можливо, саме час почати", розповіли двоє учасників зустрічі.

Коментар пролунали після того, як євродепутати обмінювалися новорічними привітаннями. Як зазначають присутні, водночас у залі звучали й зауваження, що "глобальні події означають, що рік не такий уже й щасливий".

Заява Каллас прозвучала приблизно в той самий період, коли міністри закордонних справ Гренландії та Данії проводили переговори з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо на тлі погроз Дональда Трампа щодо можливого захоплення арктичного острова. За її підсумками сторони не досягли згоди.

У Politico зазначають, що на фоні занепокоєння в Європі через потенційну анексію Гренландії, масові протести в Ірані, війну Росії проти України, бойові дії в Секторі Гази та операцію США у Венесуелі геополітика стала для Євросоюзу пріоритетним питанням.

