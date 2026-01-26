Отношения между высокопоставленными чиновниками резко ухудшились. Об этом пишет Politico, ссылаясь на должностных лиц ЕС.

Что предшествовало конфликту?

Сообщается, что отношения между президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и бывшим главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем были также очень плохими, но с Каллас "дела идут еще хуже".

В прошлом году у Кайи Каллас забрали полномочия относительно Средиземноморского региона из-за того, что Комиссия создала Генеральный директорат по вопросам Северной Африки, Ближнего Востока и Персидского залива.

На фоне планов Еврокомиссии по сокращению размера Европейской службы внешних действий, Каллас попыталась усилить свои позиции. Она предложила на должность заместителя Мартина Зельмаера – экс-руководителя аппарата Жана-Клода Юнкера. Впрочем, инициативу заблокировала фон дер Ляйен.

Каллас частно жалуется, что она диктатор, но она мало что может с этим поделать,

– говорит один из высокопоставленных чиновников.

То, что глава европейской дипломатии родом из небольшой страны – Эстонии и имеет небольшое влияние в Европарламенте, делает ее позицию еще слабее, чем у Борреля.

В команде Каллас проигнорировали запрос Politico на комментарий.

Что в то время говорят о Кайе Каллас?