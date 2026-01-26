Отношения между высокопоставленными чиновниками резко ухудшились. Об этом пишет Politico, ссылаясь на должностных лиц ЕС.
Что предшествовало конфликту?
Сообщается, что отношения между президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и бывшим главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем были также очень плохими, но с Каллас "дела идут еще хуже".
В прошлом году у Кайи Каллас забрали полномочия относительно Средиземноморского региона из-за того, что Комиссия создала Генеральный директорат по вопросам Северной Африки, Ближнего Востока и Персидского залива.
На фоне планов Еврокомиссии по сокращению размера Европейской службы внешних действий, Каллас попыталась усилить свои позиции. Она предложила на должность заместителя Мартина Зельмаера – экс-руководителя аппарата Жана-Клода Юнкера. Впрочем, инициативу заблокировала фон дер Ляйен.
Каллас частно жалуется, что она диктатор, но она мало что может с этим поделать,
– говорит один из высокопоставленных чиновников.
То, что глава европейской дипломатии родом из небольшой страны – Эстонии и имеет небольшое влияние в Европарламенте, делает ее позицию еще слабее, чем у Борреля.
В команде Каллас проигнорировали запрос Politico на комментарий.
Что в то время говорят о Кайе Каллас?
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил высокую представительницу Евросоюза Кайю Каллас с Наполеоном и Гитлером. Также он заявил, что у Европы есть "традиция" нападать на Россию, но такие попытки завершались неудачей.
Сама же Кая Каллас во время встречи с евродепутатами заявила, что мировые события могут быть причиной для начала употребления алкоголя, хотя сама не является сторонницей этого. Она это сказала на фоне беспокойств относительно возможного захвата Гренландии, протестов в Иране, войны в Украине и других геополитических проблем.