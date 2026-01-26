Стосунки між високопосадовцями різко погіршились. Про це пише Politico, посилаючись на посадовців ЄС.

Що передувало конфлікту?

Повідомляється, що стосунки між президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та колишнім очільником дипломатії ЄС Жозепом Боррелем були також дуже поганими, але з Каллас "справи йдуть ще гірше".

Минулого року в Каї Каллас забрали повноваження стосовно Середземноморського регіону через те, що Комісія створила Генеральний директорат з питань Північної Африки, Близького Сходу та Перської затоки.

На тлі планів Єврокомісії щодо скорочення розміру Європейської служби зовнішніх дій, Каллас спробувала посилити свої позиції. Вона запропонувала на посаду заступника Мартіна Зельмаєра – екскерівника апарату Жана-Клода Юнкера. Втім, ініціативу заблокувала фон дер Ляєн.

Каллас приватно скаржиться, що вона диктаторка, але вона мало що може з цим вдіяти,

– каже один з високопосадовців.

Те, що глава європейської дипломатії родом з невеликої країни – Естонії й має невеликий вплив у Європарламенті, робить її позицію ще слабшою, ніж у Борреля.

У команді Каллас проігнорували запит Politico на коментар.

Що в той час говорять про Каю Каллас?