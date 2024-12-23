Есть 2 ключевых момента: почему начало работы посла Китая в Украине является крайне важным

В Украине свою дипломатическую миссию начал новый посол Китая. Его появление должно способствовать интенсификации отношений и решению дополнительных вопросов более оперативно и эффективно.

Об этом 24 Каналу сказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что это хорошая новость для Украины. К тому же здесь интересно, что это произошло на фоне увольнения нашего посла в Китае.

Актуально Между Китаем и Россией ухудшились отношения из-за решения Путина

Что Украине даст назначение нового посла Китая

Возможно, сейчас перед Украиной откроются немножко другие перспективы, важные в двух контекстах:

первый момент – это роль, которую Китай может сыграть в завершении российско-украинской войны с точки зрения посредничества и своего дипломатического участия;

второй – связан с тем, что Китай готовится к приходу к власти действительно Дональда Трампа, поэтому сейчас интенсифицировал свои действия на внешнеполитическом рынке.

Китайцы не знают, как будет вести себя президент Соединенных Штатов. Из его заявлений конечно можно сделать определенные выводы, но эти выводы не сильно приятные для Китая, могут быть нюансы,

– сказал Рейтерович.

Сейчас Китай пытается обезопасить себя от каких-то неприятных неожиданностей. Поэтому ключевые страны отправляют послов, усиливая свое дипломатическое присутствие, и думают, как выживать в условиях новой геополитической реальности, когда 20 января Дональд Трамп уже официально станет президентом Соединенных Штатов.

Новый посол Китая в Украине: фото Офис Президента

Обратите внимание! Владимир Зеленский озвучил задачи для дипломатов на 2025 год. Президент подчеркнул, что Украина прежде всего должна почувствовать реальный и конкретный результат от их работы.

"Нам такими возможностями надо по максимуму пользоваться, использовать этот потенциал на полную, но не забывать о назначении наших представителей", – отметил политолог.

Он подчеркнул, что Китай ключевой торговый партнер Украины. Сотрудничество с Пекином сейчас выгодно для Киева с точки зрения экономики, получения денег, которые идут на оборону и отражение российской агрессии.