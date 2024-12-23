Про це 24 Каналу сказав політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що це гарна новина для України. До того ж тут цікаво, що це відбулося на фоні звільнення нашого посла в Китаї.

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Що Україні дасть призначення нового посла Китаю

Можливо, зараз перед Україною відкриються трошки інші перспективи, важливі у двох контекстах:

перший момент – це роль, яку Китай може відіграти в завершенні російсько-української війни з погляду посередництва та своєї дипломатичної участі;

другий – пов'язаний з тим, що Китай готується до приходу до влади дійсно Дональда Трампа, тому зараз інтенсифікував свої дії на зовнішньополітичному ринку.

Китайці не знають, як поводитиметься президент Сполучених Штатів. З його заяв звичайно можна зробити певні висновки, але ці висновки не сильно приємні для Китаю, можуть бути нюанси,

– мовив Рейтерович.

Зараз Китай намагається убезпечити себе від якихось неприємних несподіванок. Тому ключові країни відправляють послів, посилюючи свою дипломатичну присутність, та думають, як виживатимуть в умовах нової геополітичної реальності, коли 20 січня Дональд Трамп вже офіційно стане президентом Сполучених Штатів.

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Зверніть увагу! Володимир Зеленський озвучив завдання для дипломатів на 2025 рік. Президент наголосив, що Україна насамперед має відчути реальний та конкретний результат від їхньої роботи.

"Нам такими можливостями треба по максимуму користуватися, використовувати цей потенціал на повну, але не забувати про призначення наших представників", – зазначив політолог.

Він наголосив, що Китай ключовий торгівельний партнер України. Співпраця з Пекіном зараз вигідна для Києва з погляду економіки, отримання грошей, які йдуть на оборону та відбиття російської агресії.