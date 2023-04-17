Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко. Он отметил, что сейчас о поставках боеприпасов России от Китая не говорится, но все может измениться.

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Костенко подчеркнул, что однозначно сказать об уровне сотрудничества между Китаем и Россией сложно. Нынешняя риторика китайской и российской сторон указывает на то, что сейчас Китай не собирается снабжать оружием Россию и оказывать ей военно-техническую помощь.

Но это сейчас, мы не знаем, что будет через месяц или через несколько недель, как сложится ситуация,

– добавил говорящий.

Китай не готов оказывать России военную поддержку

Нардеп убежден, что Китай не собирается оказывать военную поддержку России ни в тайне, ни в открытую, ведь это принесет ему огромные проблемы. Определенные обещания России они будут давать, ведь Китаю выгодно, чтобы война с Украиной продолжалась, так они укрепляют свои интересы с Россией.

Однако Си Цзиньпин резко выступает против распространения ядерного оружия, ведь если оно окажется в Беларуси, нет гарантий, что через некоторое время оно не будет поставлено и в Тайване.

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Китай думает о собственных возможностях

Кроме того, Костенко считает, что сейчас Китай не предпочитает тратить собственное вооружение, ведь понимает, что война с Украиной – это краткая перспектива, но потом им придется вести геополитику и угрожать всему миру. Для этого необходимо обычное наступательное вооружение, и восстанавливать его они не могут.

Сейчас Китай хочет пополнять свои запасы вооружений от партнеров, чтобы не терять резервы. Кроме того, разведка сообщает, что Китай возобновляет свое производство. Хотя они не могут производить сейчас серьезные технологические вещи, вроде ракет, самолетов и танков, однако они могут делать боеприпасы и постоянно наращивают эти возможности.

Думать, что в России скоро закончатся боеприпасы, я бы не стал, нужно делать все, чтобы у нас симметрично наращивались наши возможности, чтобы мы могли им противостоять,

– резюмировал народный депутат.

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