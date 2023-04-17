Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко. Він зауважив, що зараз про постачання боєприпасів Росії від Китаю не мовиться, але все може змінитися.

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Костенко підкреслив, що однозначно сказати про рівень співпраці між Китаєм та Росією складно. Теперішня риторика китайської та російської сторін вказує на те, що зараз Китай не збирається забезпечувати зброєю Росію та здійснювати їй військово-технічну допомогу.

Але це зараз, ми не знаємо, що буде через місяць або через декілька тижнів, як складеться ситуація,

– додав мовець.

Китай не готовий надавати Росії військову підтримку

Нардеп переконаний, що Китай не збирається надавати військову підтримку Росії ні таємно, ні відкрито, адже це принесе йому величезні проблеми. Певні обіцянки Росії вони давати будуть, адже Китаю вигідно, аби війна з Україною продовжувалася, так вони укріплюють свої інтереси з Росією.

Однак Сі Цзіньпін різко виступає проти розповсюдження ядерної зброї, адже, якщо вона опиниться в Білорусі, немає гарантій, що через певний час вона не буде поставлена і в Тайвані.

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Китай думає про власні можливості

Крім того Костенко вважає, що зараз Китай не воліє витрачати власне озброєння, адже розуміє, що війна з Україною – це коротка перспектива, але потім їм доведеться вести геополітику і погрожувати всьому світу. Для цього необхідне звичайне наступальне озброєння, і відновлювати його вони не можуть.

Зараз Китай хоче поповнювати свої запаси озброєнь від партнерів, аби не втрачати резервів. З іншого боку, розвідка доповідає, що Китай відновлює своє виробництво. Хоч вони не можуть виготовляти зараз серйозні технологічні речі, на кшталт, ракет, літаків та танків, однак вони можуть робити боєприпаси і постійно нарощують ці можливості.

Думати, що в Росії швидко закінчаться боєприпаси я б не став, потрібно робити все, щоб у нас симетрично нарощувалися наші можливості, щоб ми могли їм протистояти,

– резюмував народний депутат.

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