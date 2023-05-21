Почему Китаю не понравился саммит G7: эксперт из Восточной Азии объяснила позицию Пекина

Встреча стран Большой семерки в этом году проходит в Японии и продлится с 19 по 21 мая. На нее прибыл и украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом 24 Каналу рассказала эксперт из Восточной Азии, магистерша внешней политики Наталья Бутырская. По ее словам, Китай пытается разными способами помешать совместной деятельности стран.

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Китай вытесняют из западного сообщества

Наталья Бутырская рассказала, что Китай оценивает Большую семерку как закрытый клуб, настроенный на идеологическую и экономическую борьбу. Китайские власти более благосклонны к Большой двадцатке, в число которой Китай тоже входит.

Решения во время встречи лидеров G7 не очень нравятся Китаю, потому что они касаются ограничения технологического сотрудничества с ним.

ЕС вслед за США говорит о том, что нужно уменьшать риски взаимодействия с Китаем,

– подчеркнула она.

Китай пытается действовать на два фланга. С одной стороны, китайская дипломатия активизировалась, чтобы наладить с ЕС отношения, а с другой – внести определенный раскол в Североатлантическое единство.

"ЕС также склоняется к тому, чтобы посмотреть на сотрудничество с Китаем по технологиям с точки зрения собственной безопасности", – пояснила Бутырская.

В то же время Китай довольно остро воспринимает вопрос безопасности в контексте Тайваня, потому что российская агрессия заставила мир внимательнее взглянуть и на другие конфликты. ЕС убежден, что безопасность неделима, а это раздражает Китай.

Наталья Бутырская рассказала, почему Китаю не выгодно сотрудничество Запада с Украиной: смотрите видео

Почему Китай важен

Эксперт из Восточной Азии сосредоточила внимание, что в настоящее время Китай не желает помогать Украине так, как это делают западные партнеры.

"Если у нас есть целостное ядро относительно поддержки Украины в лице Большой семерки, то эти страны каждая по-своему подходит к вопросу Украины", – рассказала она.

К примеру, Южная Корея присоединилась к санкциям, впрочем к открытой передаче вооружения от собственного имени пока не готова. В то же время страна пополняет запасы западной коалиции.

Китай тоже готов помогать и уже выдвинул план примирения Украины и России. Тем не менее, китайская стратегия далека от того, на что согласится Украина.

Китай хочет воспользоваться ситуацией, чтобы повысить свой глобальный вес, то есть выступить в роли миротворца и тем самым набрала баллы на геополитическом уровне.

– подчеркнула она.

Поэтому в Китае есть определенное недоверие, в то же время страна имеет связь с Россией. Именно поэтому Большая семерка пытается "достучаться" до страны, чтобы она тоже была полезной.

"Наше новое достояние, которое прозвучало во время Большой семерки о предоставлении нам самолетов с точки зрения Китая, это негативный факт", – добавила Бутырская.

По ее мнению, Китай негативно расценивает и вступление Украины в НАТО, потому что он критикует блочную конфронтацию. Впрочем, несмотря на это, Западу важно не терять связь с китайскими представителями, чтобы они тоже были вовлечены в диалог.

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