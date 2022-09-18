"Путина подтолкнул Си Цзиньпин": почему Китаю выгодна война в Украине
Китай декларирует условный нейтралитет по вопросу войны в Украине. На самом же деле Си Цзиньпин дал путину зеленый свет для начала вторжения в Украину.
Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. Он напомнил, что в начале февраля российский диктатор провел переговоры с лидером Китая.
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После этой встречи глава кремля начал дерзко высказываться в сторону Украины. В частности, обращаясь к президенту Владимиру Зеленскому по поводу минских соглашений, путин употребил фразу: "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица".
Си Цзиньпин подтолкнул путина (к войне с Украиной – 24 канал). Китайскому лидеру очень важно было поставить эксперимент, абсолютно выигрышный для него,
– сказал Пионтковский.
Эксперимент Китая
По словам публициста, если бы сбылись планы россии о взятии Киева в течение 3 дней, это означало бы выход США из мировой политики. Ведь после репутационной катастрофы в Афганистане и потери влияния в Восточной Европе Вашингтон уже не мог удержать свои позиции.
В таком случае Си Цзиньпин присоединил бы Тайвань к Китаю уже через две недели. Более того, тайваньцы сами бы принесли ему "ключи" от острова. Ведь им бы стало понятно, что ни о какой защите со стороны США речь не идет и Китай полностью властвует в Юго-Восточной Азии.
– отметил Пионтковский.
В случае проигрыша путина Пекин все равно будет находиться в выигрышной позиции.
"А в случае поражения кремля начнется период ослабления центральной власти в россии. Китай сможет реализовать свои давние амбиции и вернет изначально китайские земли от Тихого океана до Северного моря, как китайцы называют Байкал", – пояснил публицист.
Зачем Си Цзиньпин уехал на ШОС
По его словам, Си Цзиньпин выиграл бы в любом случае, получив Тайвань или Сибирь. Сейчас китайский лидер начинает осознавать, что речь идет именно о втором варианте.
Пионтковский напомнил известную китайскую мудрость: "Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть трупы проплывающих мимо врагов".
Китайский лидер и ждал этого момента. А теперь он поехал в Самарканд посмотреть на этот "труп", который уже явно плывет по реке,
– сказал публицист.
Андрей Пионтковский проанализировал встречу путина с Си Цзиньпином: смотрите видео
"Приключения" путина на саммите ШОС
- Путина посрамили на прошедшем в Узбекистане саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лидеры других государств заставляли российского диктатора ждать их. Это забавно, ведь путин регулярно сам использует этот трюк.
- Глава кремля вынужден был оправдываться за поражение в войне в Украине.
- Как рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, кремлевский диктатор получил очередную оплеуху от политика, которого считал своим союзником. Так, Си Цзиньпин заявил, что теперь Китай будет гарантом территориальной целостности и суверенитета Казахстана.