Северная Корея приостановила поставки баллистических ракет для нужд российской армии после громких заявлений Кремля. Такой неожиданный демарш союзника может существенно повлиять на дальнейшие возможности Москвы проводить воздушные атаки.

Приостановку поставок баллистического вооружения из Северной Кореи в Россию проанализировал военный эксперт Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала. По его словам, в этой ситуации важно четко разграничивать формальный повод и истинные причины такого шага.

Повод и скрытые мотивы Пхеньяна

Формальным поводом для демарша стала дипломатическое заявление из Москвы о готовности содействовать диалогу между двумя корейскими государствами. Однако главные рычаги влияния на ситуацию находятся совсем в другом месте.

Очевидно, что здесь нужно проводить различие. Есть причина, а есть повод. Сейчас это, собственно, то заявление, что российская сторона будет способствовать потеплению отношений между Пхеньяном и Сеулом, а причина, я думаю, кроется глубже,

– отметил эксперт.

Эксперт убежден, что вся внешняя политика КНДР напрямую зависит от решений и стратегии официального Пекина.

Стратегия Китая и сдерживание эскалации

Китайское руководство пытается регулировать ход войны, дозируя ресурсы для России, чтобы она сохраняла устойчивость, но в то же время попадала во все большую зависимость от соседа. В частности, это касается и компонентов для баллистических ракет типа KN-23, которые подверглись модернизации.

Китай оказывает России ровно столько помощи, чтобы она не развалилась. Ведь его главная цель – чтобы война длилась как можно дольше: изнашивалась Россия, изнашивалась Украина, изнашивалась Европа,

– отметил Дмитрий Жмайло.

Благодаря этому Пекин не только закрепляет свое геополитическое влияние на Кремль, но и обеспечивает для собственной экономики дешевые энергоресурсы.

Почему ожидать Украины на фоне ракетного дефицита

Несмотря на сокращение или прекращение поставок из Кореи, в противника по-прежнему имеются большие запасы ударного арсенала. Россия продолжает массированно использовать крылатые и баллистические ракеты, среди которых опасные типы Х-101.

В краткосрочной перспективе, к сожалению, надеяться на это не стоит, потому что, как бы там ни было, Россия смогла накопить определенное количество именно ракетного вооружения,

– считает аналитик.

Если дефицит усугубится, агрессор будет вынужден через несколько месяцев вновь перейти на более дешевые средства террора, в частности дроны.

Военная поддержка Москвы со стороны КНДР

Как неоднократно сообщал 24 Канал, сотрудничество между Москвой и Пхеньяном вышло на новый уровень с началом передачи тяжелого вооружения. По данным разведки, россияне получали от Северной Кореи дальнобойные артиллерийские системы "Коксан уникального калибра 170 миллиметров, а также баллистические ракеты KN-23.

Кроме того, мы сообщали, что именно зарубежные компоненты и поставки готовых ракет позволяли противнику поддерживать высокую интенсивность ударов по украинским тыловым городам.