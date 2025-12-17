Укрэнерго больше не указывает количество очередей отключений света: почему так произошло
- В декабре этого года Укрэнерго перестало публиковать объемы ограничений потребления электроэнергии.
- Эксперт Михаил Гончар отметил, что ситуация зависит от региона, например, проблемы есть в Одесской и Полтавской, тогда как западные регионы имеют другую ситуацию.
Недавно Укрэнерго перестало публиковать объемы ограничений потребления электроэнергии и не указывает количество очередей отключений. Причиной стала очень разная энергетическая ситуация в регионах.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперта по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаила Гончара в эфире Общественного радио.
Почему количество очередей не называют?
Михаил Гончар объяснил, что ситуацию нужно оценивать комплексно, ведь Укрэнерго – объединенный оператор энергосистемы Украины.
Сейчас мы имеем ситуацию, когда региональное положение очень разное – в зависимости от того, где вы находитесь. Ну, вы видите, какие проблемы есть в Одесской области, на Полтавщине,
– отметил он.
Зато в западных регионах ситуация существенно отличается.
В общем, как пояснил эксперт, ситуация может меняться довольно динамично, в том числе и в Киеве, который остается энергодефицитным.
Поэтому, здесь я бы сказал так, что в значительной степени, то, что происходит в отдельных регионах – это уже прерогатива, связана с оператором распределительной сети. И нужно смотреть, что, например, показывает по указанным регионам ДТЭК,
– добавил Гончар.
Где сейчас самая тяжелая ситуация?
В ночь на 13 декабря россияне совершили одну из самых масштабных атак на Одессу за время войны. Тогда под ударом были дома, объекты энергетической инфраструктуры. Впоследствии стало известно, российский обстрел повредил все высоковольтные подстанции Укрэнерго, а также распределительную станцию.
16 декабря удалось вернуть электроэнергию в дома более 225 тысяч семей Одесского региона. Одновременно запитать всех клиентов пока нет возможности, поскольку энергетическая система подверглась чрезвычайным разрушениям.
По словам ДТЭК, Ситуацию также осложняют и длительные воздушные тревоги, которые могут длиться по несколько часов в течение дня.