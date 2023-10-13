Почему контрнаступление произошло не так, как все ожидали?

Поскольку нас еще ждет много публикаций на западных площадках о том, почему кампания в 2023 году прошла так, а не иначе, попробую действовать на опережение в плане восприятия нашими согражданами.

Россия выиграла критическое время

Параметры кампании 2023 года начали закладываться как раз год назад – в течение октября-декабря 2022 года.

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Московия, полагаясь на открытые угрозы неконвенциональной эскалации, выиграла критическое время и провела комплекс мероприятий. Это позволило сформировать систему координат текущей кампании.

Путем мобилизации и довольно организованного отвода сил из правобережной Херсонщины россиянам удалось стабилизировать и сократить линию фронта. При этом пропорционально длине линии фронта количество сил увеличилось по сравнению с периодом весна – лето 2022 года. Параллельно московиты начали массово создавать подготовленные с инженерной точки зрения линии обороны.

В то же время у Украины не было достаточно сил и средств, чтобы давить дальше. Мы и так превзошли все ожидания в сентябре – ноябре 2022 года.

Консенсус прогноз конца августа 2022 года заключался в том, что будет патовая ситуация на линии фронта в 1 тысячу километров. Мы же смогли на флангах фронта разбалансировать разными способами систему обороны противника и освободить правобережную Херсонщину и почти полностью Харьковщину.

Главный принцип войны

Однако это произошло скорее из-за эксплуатации ошибок и уязвимостей противника. А не потому, что наши партнеры передавали соответствующие объемы военной помощи и готовили Силы обороны к наступлению. Поэтому в контрнаступлениях мы быстро прошли кульминационную точку, далее которой не могли пойти объективно.

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Главный принцип на войне – не давать противнику отдохнуть, нанося соответствующий уровень поражения сначала в обороне, а затем и в наступлении. Так, чтобы он не мог прийти в себя. Московия год назад угрозами неконвенционной эскалации и комплексом мероприятий (перегруппировка, мобилизация, инженерная подготовка позиций) создала ту реальность, с которой наши Силы обороны столкнулись в 2023 году.