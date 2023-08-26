Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный политик Вячеслав Мальцев. Он заметил, что после мятежа Евгения Пригожина количество людей, уважающих Путина, ограничивается безумными бабушками.
Обратите внимание Далек от народа, – политтехнолог предположил, почему Путин живет в "мыльном пузыре"
Борьба с партизанами
Тему уязвимости путинцев постоянно рассматривают на совещаниях Совета безопасности, но ничего сделать не могут, ведь врагами для них есть все. В Кремле провели 4 совещания Совбеза, которые были связаны с действиями партизан и подпольем внутри страны.
Если с теми, кто работает в интернете, они еще могут как-то бороться, то работающие в поле вообще неуязвимы. Главная ошибка путинских спецслужб была в том, что они думали, что те, кто работает в интернете и в поле, одни и те же люди,
– сказал Мальцев.
По его мнению, если такая волна подполья не встречает противодействия, она снесет все. Партизанское движение будет увеличиваться, расти и превратится в цунами.
Противодействия нет. Никто не может объяснить с точки зрения случайности, почему вдруг везде загораются поддоны или мусор. Ведь легче всего поджечь предприятие именно с этой стороны. А иногда можно просто поджечь траву, которая просто за территорией завода,
– добавил российский оппозиционный политик.
Бороться с этим путинская власть никак не может, потому что человек не диверсант классического понимания. Ведь человек не приехал с территории Украины. Это могут быть мужчины, женщины, бабушки, дедушки.
"Или бабушка купила термитные стержни. Взяла обычную бутылку, выбила дно, а дальше подожгла стержни, опустила их в бутылку и поставила на газопровод и пошла по своим делам. Газопровод взорвался так, что у Путина миллионный ущерб", – поделился Мальцев.
Почему Кремль не может побороть партизан: смотрите видео
В какой ловушке оказался Путин
- Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко предположил, что в среде высшего военного командования может возникнуть идея избавиться от диктатора Владимира Путина. Причиной принятия такого решения может стать показательная казнь Пригожина.
- Российские "элиты", вероятно, давят на кремлевского узурпатора. Путин хоть и пытается вернуть свой статус и авторитет, но все напрасно.
- В легионе "Свобода России" считают, что гибель Евгения Пригожина будет иметь отрицательные последствия для Кремля. Руководителя ЧВК "Вагнера" считали "героем" в "патриотических" кругах. Российские военные будут бояться, что будут иметь такую же судьбу, а потому могут задуматься об устранении Путина.