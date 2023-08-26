Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный политик Вячеслав Мальцев. Он заметил, что после мятежа Евгения Пригожина количество людей, уважающих Путина, ограничивается безумными бабушками.

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Борьба с партизанами

Тему уязвимости путинцев постоянно рассматривают на совещаниях Совета безопасности, но ничего сделать не могут, ведь врагами для них есть все. В Кремле провели 4 совещания Совбеза, которые были связаны с действиями партизан и подпольем внутри страны.

Если с теми, кто работает в интернете, они еще могут как-то бороться, то работающие в поле вообще неуязвимы. Главная ошибка путинских спецслужб была в том, что они думали, что те, кто работает в интернете и в поле, одни и те же люди,

– сказал Мальцев.

По его мнению, если такая волна подполья не встречает противодействия, она снесет все. Партизанское движение будет увеличиваться, расти и превратится в цунами.

Противодействия нет. Никто не может объяснить с точки зрения случайности, почему вдруг везде загораются поддоны или мусор. Ведь легче всего поджечь предприятие именно с этой стороны. А иногда можно просто поджечь траву, которая просто за территорией завода,

– добавил российский оппозиционный политик.

Бороться с этим путинская власть никак не может, потому что человек не диверсант классического понимания. Ведь человек не приехал с территории Украины. Это могут быть мужчины, женщины, бабушки, дедушки.

"Или бабушка купила термитные стержни. Взяла обычную бутылку, выбила дно, а дальше подожгла стержни, опустила их в бутылку и поставила на газопровод и пошла по своим делам. Газопровод взорвался так, что у Путина миллионный ущерб", – поделился Мальцев.

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