Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політик В'ячеслав Мальцев. Він зауважив, що після заколоту Євгєнія Пригожина кількість людей, які поважають Путіна, обмежується божевільними бабусями.

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Боротьба з партизанами

Тему вразливості путінців постійно розглядають на нарадах Ради безпеки, але нічого зробити не можуть, адже ворогами для них є всі. У Кремлі провели 4 наради Ради безпеки, які були пов'язані з діями партизанів і підпіллям всередині країни.

Якщо з тими, хто працює в інтернеті вони ще можуть якось боротися, то ті, хто працюють у полі взагалі невразливі. Головна помилка путінських спецслужб була у тому, що вони думали, що ті, хто працює в інтернеті й у полі, одні й ті самі люди,

– мовив Мальцев.

На його думку, якщо така хвиля підпілля не зустрічає протидії, то вона знесе все. Партизанський рух збільшуватиметься, ростиме й перетвориться у цунамі.

Протидії немає. Ніхто не може пояснити з погляду випадковості, чому раптом скрізь загораються піддони чи сміття. Адже найлегше підпалити підприємство саме з цього боку. А іноді можна просто підпалити траву, яка просто за територією заводу,

– додав російський опозиційний політик.

Боротися з цим путінська влада ніяк не може, тому що людина не є диверсантом класичного розуміння. Адже людина не приїхала з території України. Це можуть бути чоловіки, жінки, бабусі, дідусі.

"Або бабуся купила термітні стрижні. Взяла звичайну пляшку, вибила дно, а далі підпалила стрижні, опустила їх у пляшку й поставила на газопровід і пішла по своїм справам. Газопровід вибухнув так, що у Путіна мільйонні збитки", – поділився Мальцев.

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