За последние 10 лет в России проводилась так называемая итоговая конференция, на которой Путин рассказывал о том, что произошло за год. Британские разведчики объяснили, почему Кремлю в этом году пришлось отменить мероприятие.

Россия уже осознает свое неизбежное поражение в войне, которую она развязала против Украины, поэтому единственный выход из ситуации – создавать иллюзию "величия" и угрожать миру ядерным оружием. Дела у Путина настолько плохи, что он решает даже не показіваться на мероприятиях, которые "традиционны" и символичны для террористического государства на протяжении многих лет.

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Почему диктатор отменил конференцию

О решении Владимира Путина – не общаться в этом году с журналистами и не отвечать на неудобные вопросы – стало известно 12 декабря. Как сообщают в министерстве обороны Британии, это мероприятие всегда было важным событием в России. Кремль использовал эту площадку как возможность "отбелить" имидж кровожадного диктатора.

Вопросы (которые задают Путину на конференции – 24 Канал) почти наверняка проверяются заранее. Отмена, вероятно, связана со все большей обеспокоенностью по поводу распространения антивоенных настроений в России,

– написали эксперты.

Также они отметили, что кремлевские чиновники, вероятно, очень опасаются того, что любое мероприятие, которое посетит Путин, затем будут бурно обсуждать. Следует заметить, что обычно такие дискуссии сопровождаются отклонением от официальной риторики Кремля, в частности, относительно "специальной военной операции".

В России проблемы из-за войны

Как констатируют в Институте по изучению войны, у России существенные проблемы из-за войны с Украиной – в частности, в экономическом аспекте. Владимиру Путину даже пришлось частично свернуть свои военные амбиции и кампании в других уголках мира – Сирии и Нагорном Карабахе. Хотя и на "оборону" он планирует потратить в следующем году целых 9 триллионов рублей – это примерно 143 миллиарда долларов.

Кроме того, следует упомянуть, что страны Запада готовят 9 пакет санкций против государства террориста. Хотя в настоящее время Европе не удается прийти к согласию по ограничениям – защищает Кремль снова Будапешт.