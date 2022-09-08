За 3 недели враг свез в Мелитополь очень много техники, – мэр о важности города для россиян

Российские оккупанты последние три недели стягивают свою технику в Мелитополь Запорожской области. Они концентрируют ее в центре города и за его пределами, а местных жителей используют как живой щит.

Оккупанты определили Мелитополь как логистический центр, который для них крайне важен. Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

Важно ВСУ ударили по оккупантам и их технике на предприятии в Запорожье: у врага огромные потери

Куда российские войска свозят технику

Федоров отметил, что оккупанты накапливают технику в центре города на базе школ и детских садов для того, чтобы прикрываться жителями как живым щитом.

На территории Мелитопольского района, в основном в лесах, россияне концентрируют тысячи единиц техники для того, чтобы также оказывать сопротивление нашим Вооруженным Силам.

– отметил мэр города.

По словам Федорова, город – стратегическая локация для деоккупации Юга Украины.

Интересно В оккупированном Мелитополе в ряде магазинов уже нельзя рассчитаться гривнами

Чем важен Мелитополь

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что захватчики очень боятся, чтобы Вооруженные Силы Украины не начали движение в сторону этого города. Ведь Мелитополь – это ключ к Югу Украины.

Мелитополь, объяснил Жданов, решает сразу несколько проблем. В частности, вопросы Запорожской и Херсонской областей. И что самое главное – он решает вопрос прекращения сухопутного коридора в Крым.

Какая сейчас ситуация в Мелитополе: последние новости

Жители временно оккупированного города не могут получить препараты, в которых нуждаются, потому что оккупанты блокируют гуманитарные грузы с лекарствами в Мелитополь.

Также в школах города детей заставляют фотографироваться с портретом путина. Ученикам такие позорные фотосессии, конечно, не по душе.

Кроме того, Федоров рассказывал, что в Мелитополе россияне хотят зомбировать украинских детей. Каждое утро они будут заставлять петь гимн россии и поднимать флаг оккупантов. Также захватчики переписывают историю Украины под свой строй, чтобы обмануть детей и их родителей.

Вас может заинтересовать – мощный прорыв ВСУ! Макарук сообщил детали: видео