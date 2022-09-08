За 3 недели враг свез в Мелитополь очень много техники, – мэр о важности города для россиян
Российские оккупанты последние три недели стягивают свою технику в Мелитополь Запорожской области. Они концентрируют ее в центре города и за его пределами, а местных жителей используют как живой щит.
Оккупанты определили Мелитополь как логистический центр, который для них крайне важен. Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров.
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Куда российские войска свозят технику
Федоров отметил, что оккупанты накапливают технику в центре города на базе школ и детских садов для того, чтобы прикрываться жителями как живым щитом.
На территории Мелитопольского района, в основном в лесах, россияне концентрируют тысячи единиц техники для того, чтобы также оказывать сопротивление нашим Вооруженным Силам.
– отметил мэр города.
По словам Федорова, город – стратегическая локация для деоккупации Юга Украины.
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Чем важен Мелитополь
Военный эксперт Олег Жданов отметил, что захватчики очень боятся, чтобы Вооруженные Силы Украины не начали движение в сторону этого города. Ведь Мелитополь – это ключ к Югу Украины.
Мелитополь, объяснил Жданов, решает сразу несколько проблем. В частности, вопросы Запорожской и Херсонской областей. И что самое главное – он решает вопрос прекращения сухопутного коридора в Крым.
Какая сейчас ситуация в Мелитополе: последние новости
- Жители временно оккупированного города не могут получить препараты, в которых нуждаются, потому что оккупанты блокируют гуманитарные грузы с лекарствами в Мелитополь.
- Также в школах города детей заставляют фотографироваться с портретом путина. Ученикам такие позорные фотосессии, конечно, не по душе.
- Кроме того, Федоров рассказывал, что в Мелитополе россияне хотят зомбировать украинских детей. Каждое утро они будут заставлять петь гимн россии и поднимать флаг оккупантов. Также захватчики переписывают историю Украины под свой строй, чтобы обмануть детей и их родителей.