"Работать" надо не в клубах, — Подоляк сказал, следует ли отправлять "нарушителей" на фронт
Служба в армии точно не должна быть наказанием, ведь на фронте нужны мотивированные бойцы. Однако в течение полномасштабного вторжения неоднократно провинившихся как бы наказывали фронтом и поэтому приоритет военной службы становился еще ниже.
В Украине есть мотивированные люди и те, кто считают, что воевать должен кто-то другой. Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, стоит ли отправлять на фронт людей, которые нарушают правила и своим поведением демотивируют военных.
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"Каждый должен платить свою цену"
Президента Владимира Зеленского конкретно говорит: "Один воюет, а семь – должны работать".
Работай или воюй, но "работать" надо не в ночных клубах,
– подчеркнул советник председателя ОПУ.
Сейчас в Украине несколько странная ситуация, ведь есть абсолютно крутые ребята и девушки, которые полностью все осознают и находятся на переднем крае, а есть другие люди, которые продолжают деморализовать и говорят, что в ВСУ нет ресурсов.
Это война о правилах будущего, о гарантиях безопасности. Не для Украины, а для Европы. О распределении влияний, о том, сможете ли вы быть такими, как хотите. И это касается не только Украины, а все продолжают делать вид, что это только война за территорию,
– отметил Подоляк.
По его словам, люди, которые нарушают правила, демотивируют бойцов на фронте. Каждый украинец должен четко осознавать, что в стране идет война и работать на победу. Война – это потери, говорится не только о человеческих. Из-за полномасштабного вторжения России все люди в Украине потеряли свою привычную жизнь.
Если ты не чувствуешь войны и ведешь себя так, будто кто-то должен погибнуть за то, что ты немножко потанцуешь, то тогда у тебя должны быть соответствующие работы на переднем крае. Например, фортификационные сооружения,
– сказал советник председателя ОПУ.
Люди, которые считают, что воевать должен кто-то другой – должны вкладываться своим временем, работой, строить возможности ребятам, которые мотивированы.
Это будет правильный подход и это не наказание. Много сложных психоэмоциональных вопросов, которые надо обсуждать, не бояться об этом говорить. Каждый должен платить свою цену,
– подчеркнул Подоляк.
Большую роль в поощрении бойцов на фронте играет поддержка от партнеров. Военные на переднем крае должны осознавать, что союзники действительно с нами, а не просто пишут публикации, в которых отмечают то, чего нам еще не хватает. Сейчас Украина должна соревноваться один против трех. Ведь Россия объединила Иран, Северную Корею с ресурсной точки зрения.
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