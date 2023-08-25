Почему в ТЦК вызывают всех мужчин и кого ВВК признает непригодным: четкие объяснения

В Украине объявлена общая мобилизация, она продлится по меньшей мере до 15 ноября, а дальше очевидно, что Рада продолжит военное положение и соответственно призыв. Это необходимость в условиях войны, чтобы противостоять российской агрессии.

Соответственно работники территориального центра комплектования и социальной поддержки получили задачу проводить мобилизационные мероприятия. Для чего вручают повестки всем и кого ВВК может признать временно непригодным или исключить из учета, разбирался 24 Канал.

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Прежде всего заметим, что мобилизационные мероприятия, о которых мы упомянули выше, предусматривают: оповещение, уточнение данных, проверку пригодности к военной службе и мобилизацию.

Как могут вручать повестки

Повестки представители ТЦК вручают адресно и на улицах всем мужчинам. В запорожском областном ТЦК объяснили, почему вызывают для уточнения данных всех мужчин и почему вручают повестки на улице.

Все просто – повестки могут выдать как по месту жительства, так и в общественных местах, потому что законодательство не регламентирует этот вопрос и четко не определяет, где уполномоченные лица могут вручать повестки.

"В связи с тем, что не все граждане выполняют правила военного учета, возникает необходимость уточнить их учетные данные. Только в этих целях", — отметил Суспильному начальник отдела военного учета областного ТЦК Запорожья Андрей Гуренко.

Кого считают непригодным к службе

. Впрочем, если вручить повестку могут каждому, то мобилизовать – нет. Призвать в ряды ВСУ кого-либо запрещено до того, пока лицо не пройдет военно-врачебную комиссию, которая и определит его пригодность к военной службе.

ВВК проводит обследование военнообязанных мужчин до мобилизации, руководствуясь приказом МО № 402. Вообще ВВК выдает военнообязанным три заключения:

пригоден;

ограниченно пригоден, когда у человека есть определенные заболевания или физические недостатки;

непригоден, с исключением из военного учета.

Для проведения ВВК начальник ТЦК вручает повестку военнообязанным, не имеющим права на отсрочку. Для прохождения комиссии необходимо пройти следующих врачей:

терапевта;

хирурга;

невропатолог;

психиатра;

окулиста;

оториноларинголога;

стоматолога;

дерматолога;

Перед прохождением ВВК военнообязанный должен сделать следующие обследования:

общий анализ крови и исследование мочи;

определение группы крови и резус-принадлежности;

рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки; электрокардиографию (ЭКГ);

серологический анализ крови на: антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), антиген к вирусу гепатита "В" (HBsAg), антитела к вирусу гепатита "С" (anti-HCV), реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RW);

исследование крови или УЗИ если есть хронические заболевания.

Следует знать! Если у военнообязанного на момент прохождения комиссии есть острые заболевания, ему предоставляется отсрочка на лечение до 2-х месяцев.

Если через 2 месяца состояние не улучшается, предоставить еще 2 месяца. И так можно давать отсрочку 3 раза по 2 месяца, то есть до 6 месяцев. Как правило, если в течение 6 – 12 месяцев болезнь не излечивается, мужчину признают непригодным к службе и исключают из военного учета.