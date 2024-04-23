Мужчинам за рубежом нужно обновить данные в консульствах: Вениславский объяснил причину

Согласно обновленному законопроекту о мобилизации, военнообязанные мужчины за рубежом должны обновить данные в консульствах. Все для того, чтобы ТЦК не тратили время на оформление для них повесток в Украине.

Народный депутат Федор Вениславский отметил, что сейчас в Украине нет механизма для вручения повесток за рубежом. Поэтому, после обновления своих военно-учетных данных в консульствах, повестки мужчинам направляться не будут.

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Для того чтобы понимать, кто находится за рубежом

Вениславский рассказал, что обновление военно-учетных данных мужчинами за рубежом необходимо для того, чтобы работники ТЦК знали, кто находится за рубежом.

Обновление персональных данных для получения консульских услуг – это лишь средство, для того, чтобы мы понимали, кто из граждан Украины, которые являются военнообязанными, находятся или постоянно проживают за рубежом. Для того чтобы мы не составляли, ТЦК не составляли им повестки, не тратили на это время и ресурсы,

– объяснил он.

По словам нардепа, никаких последствий для людей, которые обновят свои данные в консульстве, не предусмотрено. Он добавил, что повестки таким лицам также направляться не будут.

"Мы не имеем механизма вручения повестки за рубежом, потому что это вручают представители ТЦК СП, а за рубежом их юрисдикция не распространяется", – пояснил Вениславский.

Он также добавил, что отсутствует процедура возвращения мужчин из-за границы в Украину.

Получение военно-учетного документа никоим образом не означает, что эти граждане завтра или послезавтра будут мобилизованы, потому что механизма, который бы заставил граждан Украины вернуться, если они этого не хотят, если они легально пересекли государственную границу и если в отношении них нет уголовных производств в Украине, в принципе, достаточно сложно,

– заявил нардеп.

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