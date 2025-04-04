Не только введение пошлин: 2 причины, почему действия Трампа играют на руку России

Азия заявляет о создании экономического блока с целью объединения для защиты торговых интересов. Соединенные Штаты были основным рынком сбыта для китайских, японских и южнокорейских товаров.

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала отметил, что действия Дональда Трампа по наложению пошлин могут иметь негативные последствия и для Украины. После этих действий значение БРИКСа значительно возрастет.

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Наложение пошлин будет способствовать формированию крупных экономических блоков вне США. Они уменьшат нагрузку на торговые отношения с Соединенными Штатами и перенаправят большие торговые потоки на другие направления.

Почему экономика является двигателем глобальных изменений

"Если к БРИКСу вдруг присоединятся другие крупные страны G7, то мы с вами получим новые реалии экономического мира, где Соединенные Штаты Америки, несмотря на их достаточно большой внутренний рынок, окажутся в условной изоляции, которую вызвали действия Трампа" – сказал Олег Пендзин.

Важно! 30 марта состоялся первый за пять лет экономический диалог между Китаем, Японией и Южной Кореей. Все эти страны хотят защититься от пошлин Трампа.

Он добавил, что для любой страны прежде всего важны национальные интересы, а все остальное – второстепенное. Поэтому вполне вероятно, что процессы присоединения будут касаться только экономического блока. Экономика – это та почва, на которой впоследствии строится все остальное.

Затем будет молчаливое согласие с некоторыми негативными аспектами. То есть то, что делает Трамп, на самом деле, даже введение этих пошлин, является чрезвычайно выгодным для России,

– сказал экономист.

Он объяснил, что, во-первых, акцент внимания мира сегодня с украино-российской войны смещается на экономические процессы. Они определяющие для всех других стран, ведь касаются благосостояния их населения. Во-вторых, точка внимания и принятия решений сегодня перемещается с вопросов безопасности на экономические. Например, факт объединения Японии и Китая, которые в Китайском море имеют чрезвычайно сложные отношения по безопасности.

Но тем не менее, они же объединились, правда? С точки зрения противодействия американской экономической политике. То есть Америка сегодня своими действиями провоцирует странные объединения, провоцирует странные позиции, а в конце концов здесь есть и позитив. Европа бы никогда в жизни не говорила тех вещей, которые она говорит сегодня в отношении Украины, если бы не американцы,

– сказал Пендзин.

Он отметил, действия Трампа искривляют этот мир, и в 2025 году полностью изменится архитектура мира, которая сформировалась после Второй мировой войны.