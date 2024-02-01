Почему НАТО нужна Украина: в Foreign Affairs привели четкие аргументы
Источник:Foreign Affairs
В западных СМИ понимают важность принятия нашего государства в НАТО. Это не только позволит выжить Киеву, но и обезопасит Европу. Зачем Украина Альянсу – читайте на 24 Канале.
Заявления о возможном вступлении Украины в НАТО время от времени звучат и от украинских чиновников, и от западных. Йенс Столтенберг высказался, что было бы хорошо пригласить Украину в НАТО.
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Неопределенность Североатлантического альянса играет на руку Путину
Вторжение России и дальнейшее мужественное сопротивление украинского народа стали переломным моментом для Альянса, подчеркнув его ценность и подсветив важность Украины для Европы. НАТО мобилизовала войска на своем восточном фланге,
– говорится в материале.
В то же время журналисты обратили внимание, что на саммите НАТО в Вильнюсе восхищение Украиной немного утихло и приглашение стать членом Альянса нашему государству не поступило.
Поскольку не было четкого плана по вступлению Украины в НАТО, то Путин чувствовал себя увереннее, мол, он подождет и победит Украину в войне на истощение. Неконкретность также влияет и на сам Запад – большие пакеты военной помощи утверждают не так охотно.
От нее страдают обе стороны: не имея достаточно оружия, Украина пробуксовывает на фронте, а западные чиновники могут сказать "Вот видите, они неэффективны, так зачем им предоставлять оружие". Это замкнутый круг. В это же время Россия улучшает свою логистику.
"Направление Украины на путь к вступлению в НАТО – это не символический вопрос: это лучшая надежда страны предотвратить российскую агрессию в долгосрочной перспективе. Это также лучший способ укрепить потенциал сдерживания НАТО и его ценность как альянса", – подчеркивают в статье.
НАТО автоматически вступит в войну против России, если примет Украину: почему это не так
Путин давно видит войну в Украине как войну против Запада. Поэтому не стоит бояться "обострения". К тому же по статье 5 не обязательно вводить войска на территорию.
Если Россия победит Украину, это продемонстрирует поражение НАТО, что скажется на глобальном лидерстве США и Запада в целом. Поэтому и поддерживать Украину – в интересах НАТО. На летнем саммите в Вашингтоне следует подчеркнуть, что "единственный возможный путь к длительному миру в Европе начинается с предоставления Украине четкого пути к членству в Альянсе".
Впрочем, пока Украина в состоянии войны, она не вступит в НАТО.
Обменять земли на мир – обман
Путин хочет удержать Украину в своей сфере влияния, препятствуя ее дальнейшей интеграции с Западом. Впрочем, это ему пока не удалось.
Но после побед Украины на поле боя Запад начал опасаться, что Путин почувствует себя загнанным в тупик и все же нажмет на ядерную кнопку.
Но достижение любого мирного соглашения, а тем более такого, которое было бы долговременным, будет огромным вызовом. (...) Самое главное, что стратегические цели России не изменились. Путин, очевидно, все еще хочет подчинить себе всю Украину, а не оккупировать часть ее территории. Идея о том, что Украина может обменять землю на мир и таким образом остаться свободной на подконтрольной ей территории, является фантазией,
– предостерегают журналисты.
Что следует сделать на саммите НАТО в июле
Угроза со стороны России постоянная, поэтому следует продумать, как ее предотвратить. Иначе Москва постоянно будет держать Европу в напряжении и будет разжигать нестабильность, в частности нападет на Молдову.
"Российское поглощение Украины, которое продемонстрирует провал западного сдерживания, значительно увеличит вероятность того, что война в Европе распространится за пределы Украины. Российский империализм сегодня является самой большой угрозой для европейской безопасности. Путин четко дал понять, что его не устраивают международно признанные границы России 1991 года", – отмечают в Foreign Affairs.
НАТО должно прописать свои обязательства по безопасности перед Украиной. Америке это будет выгодно, ведь, во-первых, Байден сможет хорошо показать себя перед президентскими выборами, во-вторых, интеграция Украины в НАТО уменьшает вероятность перегрузки вооруженных сил США.
Украинская армия сильная и боеспособная, она станет активом для НАТО.
НАТО не нужно немедленно предлагать Украине официальное приглашение. Альянс может объявить, что начинает переговоры о вступлении с приглашением присоединиться к ним в будущем, как это сделал Европейский Союз с Украиной относительно членства в ЕС. Но когда представители НАТО и главы государств и правительств альянса соберутся в Вашингтоне, должно быть широкое признание того, что Украина должна стать частью НАТО, как только выполнит конкретно заявленные требования, в частности, по реформированию оборонного сектора,
– подытоживают журналисты.