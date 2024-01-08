В Ивано-Франковской области во время массированной атаки не сработал сигнал тревоги: в чем причина
Источник:Калушский городской совет
Утром 8 января для всей Украины объявили воздушную тревогу, поскольку россияне совершили пуски ракет. Впрочем, на Западе предупредительная сирена не звучала.
Так, жители города Калуш Ивано-Франковской области не услышали сигнал воздушной тревоги во время ракетной опасности. Местные власти объяснили, почему так произошло.
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Виной зима и морозы
Заместитель начальника управления по чрезвычайным ситуациям Калушского городского совета Олег Тарбеев рассказал, что иногда зимой некоторые сирены воздушной тревоги могут не сработать.
Так, например, во время массированной атаки 8 января, в Калушской общине произошло подмерзание отдельных сирен, поэтому они не звучали.
По словам Тарбеева, специалисты уже работают над возобновлением их работы. В то же время с сиренами на высотных объектах можно будет работать только тогда, когда улучшатся погодные условия.Обратите внимание! Уведомления о воздушной тревоге можно получить из мобильного приложения "Воздушная тревога".
Ракеты долетели до Запада
Оккупанты убили в Хмельницком двух человек и нанесли ущерб местному бизнесу. О последствиях вражеского удара рассказал заместитель начальника областной военной администрации Сергей Тюрин. По его словам, россияне, прежде всего, били по гражданской инфраструктуре.
Так, они повредили частные и многоквартирные дома. У предпринимателей выгорели склады, есть поврежденная продукция.
К сожалению, два человека погибли. Это мужчины 1947 и 1964 годов рождения.
Известно, что над территорией области силы ПВО сбили две вражеские ракеты.
Россияне массированно ударили ракетами: что известно
- В ночь на 8 января оккупанты терроризировали гражданское население Украины беспилотниками, а утром выпустили более 50 ракет разного типа. В частности, "Искандеры", "Кинжалы" и С-300.
- Известно, что силам ПВО удалось сбить 18 крылатых ракет, а также все 8 "Шахедов".
- Под российским ударом оказались Харьков и область, Запорожье, Кривой Рог, Хмельницкая область.
- Вражеская атака унесла жизни четырех человек. 45 пострадали.