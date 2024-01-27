Все мы будем в армии, – Садовый ответил, служат ли его сыновья

Андрей Садовый ответил на вопрос местной жительницы о том, служат ли его сыновья в ВСУ. Старшим сыновьям мэра Львова – 21 год и 19.

Во время прямого эфира мэра города львовянка Светлана спросила у Андрея Садового, или вступи кто-нибудь из его сыновей в ряды Вооруженных Сил Украины.

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Садовый объяснил, почему его дети сейчас не служат

Садовый рассказал, что вопросы о службе сыновей ему часто задают, чтобы уколоть. Он напомнил, что вместе с женой Екатериной 5 детей.

Из них уже двое учатся в университете– это 21-летний Иван и 19-летний Фаддей.

Еще три сына: Михаил, Иосиф, Антоний– являются школьниками.

Прошу быть всех спокойными. Когда все закончат обучение, все с вами будем в армии, и я тоже. Я проходил службу в ВСУ в свое время – закончится моя каденция, пойду служить. И дети мои будут. Это ждет нас всех. Таков сегодняшний мир. Однако, разорвать обучение и идти воевать… Не знаю, может так и будет, но мне как отцу немного внутри крутит,

– сказал Андрей Садовый.

С какого возраста призывают во время всеобщей мобилизации

Согласно действующему законодательству, военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет. Однако в рамках мобилизации мужчин в возрасте до 27 лет не призывают. Они могут поступить только на военную службу по контракту.

К слову, в конце декабря Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о мобилизации. Нардепы предлагают снизить призывной возраст по мобилизации с 27 до 25 лет.

Также украинцев ожидают изменения отсрочки, увольнения и военной подготовки, срочной службы и усиление наказания для уклоняющихся. Законопроект дорабатывают.